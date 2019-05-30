Засновник WikiLeaks Ассанж не cвідчитиме у суді навіть через відеозв’язок
"Джуліан Ассанж занадто хворий, щоб брати участь у відеозв’язку в запланованому слуханні щодо його можливої екстрадиції в США", - сказав захисник, повідомляє The Guardian.
У WikiLeaks стурбовані станом здоров’я Ассанжа, інформує Reuters.
"Протягом семи тижнів у Бельмарші його здоров’я продовжувало погіршуватися, він різко втратив вагу. Рішення тюремної влади про переведення його до медичної частини говорить саме за себе", - йдеться у заяві WikiLeaks.
Судове засідання у справі екстрадиції Ассанжа у США планували провести 30 травня. Наступне слухання заплановане на 12 червня.
Сполучені Штати вимагають екстрадиції з Британії 47-річного Ассанжа, якому у США за 18 обвинуваченнями загрожують десятки років в'язниці, якщо його визнають винним. На думку американського адвоката Баррі Поллака, звинувачення є безпрецедентними та висунуті Ассанжу за намагання інформувати про кроки уряду США.
Нагадаємо, суд в Лондоні засудив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до 50 тижнів (11 з половиною місяців) ув'язнення за порушення умов звільнення під заставу у 2012 році.
Додамо, Джуліан Ассанж провів у посольстві Еквадору в Лондоні сім років, але 11 квітня 2019 року його позбавили притулку, а потім і громадянства цієї країни.
Після цього його заарештувала британська влада за відмову з'явитися в суд у 2012 році. Тепер Ассанжу може загрожувати екстрадиція в США, де його звинувачують у змові з метою комп'ютерного злому.
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