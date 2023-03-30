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ПОЛІТИКА

Засуджено чотирьох банкірів, які допомогли другу путіна відкрити рахунок у швейцарському банку – Reuters

30 березня 2023, 12:56
Засуджено чотирьох банкірів, які допомогли другу путіна відкрити рахунок у швейцарському банку – Reuters
Джерело: investigator
Банкіри одержали вирок у вигляді семи місяців позбавлення волі умовно, додають у виданні.

У Швейцарії вирок отримали банкіри, які допомагали близькому другові російського диктатора володимира путіна віолончелісту Сергію Ролдугіну переказати гроші на банківські рахунки.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, суд сьогодні, 30 березня, визнав винними всіх банкірів, які допомагали Ролдугіну.

"Троє росіян та один швейцарець допомогли Ролдугіну, який є хрещеним батьком старшої дочки путіна Марії, розмістити мільйони франків на рахунках у швейцарських банках у період з 2014 по 2016 рік", - уточнюють у Reuters.

Банкіри одержали вирок у вигляді семи місяців позбавлення волі умовно, додають у виданні.

Варто зауважити, що Ролдугін уже потрапив під санкції США після вторгнення росії в Україну. Міністерство фінансів США описало його як частину системи, яка управляє офшорним багатством Путіна.

Обмеження проти нього також запровадила Швейцарія. Тоді уряд країни назвав його "гаманцем путіна" у своєму списку заблокованих осіб.

Раніше повідомлялось, що США закликають ЄС вжити санкцій на китайську супутникову компанію за допомогу росії.

ШвейцаріясанкціїсудПутінбанкіри

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