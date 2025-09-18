Завтра відбудеться телефонна розмова Трампа і Сі

Говоритимуть про тарифи і TikTok.

Телефонна розмова президента Дональда Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном запланована на п'ятницю, 19 вересня, на 9:00 ранку за вашингтонським часом (15:00 за Києвом).

Ця розмова стане першою "прямою зустріччю" між лідерами найбільших економік світу з червня, а на порядку денному будуть питання майбутнього додатка TikTok від ByteDance та тарифного перемир'я між Вашингтоном і Пекіном.

Ця розмова є переломним моментом для обох сторін, і за нею уважно стежитимуть, щоб дізнатися, чи погодяться Трамп і Сі провести свою першу особисту зустріч після повернення президента США на посаду.

Перемовники з двох країн на початку цього тижня досягли рамкової угоди про збереження американських операцій TikTok відповідно до закону про національну безпеку.

Згідно з цією домовленістю, американські операції придбає консорціумом, до складу якого входять Oracle, Andreessen Horowitz та приватна інвестиційна компанія Silver Lake Management, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням, але деталі плану невідомі. Чиновники заявили, що Трампу та Сі потрібно буде остаточно узгодити його під час розмови.

Трамп заявив, що американський підрозділ додатка може коштувати десятки мільярдів доларів.

"Мені не подобається бачити, як таку цінність викидають у вікно", – сказав він у вівторок у Вашингтоні перед від'їздом до Великої Британії.

П'ятничний дзвінок також відбудеться на тлі розрядки напруженості між Вашингтоном і Пекіном, унаслідок якої країни скасували стрімкі тарифи "око за око", запроваджені раніше цього року, що налякали ринки та викликали занепокоєння щодо глобального спаду. Поточна 90-денна пауза, після попередніх продовжень, має тривати до початку листопада.