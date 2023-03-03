Заяви Шольца про гарантії безпеки Україні узгоджуються з повідомленнями про пропонований оборонний пакт Україна-НАТО — ISW

Заяви німецького канцлера Олафа Шольца про те, що Німеччина веде переговори з союзниками щодо надання гарантій безпеки Україні узгоджуються з повідомленнями про пропонований оборонний пакт Україна-НАТО.

Заяви хоч і не містили подробиць про пропоновані гарантії, про були узгоджені, а пропонований Пакт має надати Україні достатньо зброї, аби змусити росію сісти за стіл переговорів.

Написали аналітики ISW.

“Така угода відображає бажання чинити тиск на Україну, щоб змусити її погодитися на врегулювання шляхом переговорів на невигідних умовах, тим паче, що президент росії володимир путін наразі навряд чи піде на компроміс щодо своїх максималістських цілей демілітаризації та фактичної зміни режиму в Україні", - йдеться на сайті.

Канцлер Німеччини наголосив, що пакт діятиме лише в тому разі, якщо Україна здобуде перемогу у війні. Він також розкритикував Китай за те, що той не засудив російське вторгнення в Україну, і закликав китайську владу чинити тиск на росію, аби змусити її вивести війська з України.

Сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен під час короткої розмови з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим на саміті G20 у Нью-Делі закликав росію скасувати припинення співробітництва зі стратегічного ядерного озброєння та висловив готовність США співпрацювати з росією у сфері контролю над таким озброєнням незалежно від стану війни в Україні або відносин між США і рф. Блінкен окремо закликав росію припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів, написано у звіті.

"Однак російські офіційні особи навряд чи вестимуть змістовні дискусії щодо відновлення нового договору СНО. Цілком імовірно, що Кремль використовує страх перед ядерною ескалацією і призупиненням дії нового договору СНО, сподіваючись стримати підтримку України з боку Заходу і сповільнити обіцяні західні постачання військової допомоги. Кремль, як і раніше, вкрай малоймовірно застосує ядерну зброю, але регулярно виступає з малоймовірними погрозами ядерної ескалації в спробі залякати Захід", - резюмує ISW.