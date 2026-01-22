Зеленський анонсував першу тристоронню зустріч України, США та рф
22 січня 2026, 17:31
Вона відбудеться вже найближчими днями в Еміратах.
Україна, США та росія вперше проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Глава української держави нагадав, що сьогодні, 22 січня, американська делегація поїде до москви. Чиновники США чекали зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, щоб вирушити на переговори з диктатором путіним.
"І зараз вони поїдуть, і моя команда зустрінеться з американською командою, і я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах, і я думаю, що це буде завтра і післязавтра. Так, це буде зустріч, яка триватиме два дні в Еміратах", - сказав Зеленський.