Зеленський анонсував створення сучасних штурмових військ із дронами

Він вважає, що буде справедливо, якщо Польща допоможе збивати російські дрони. Принаймні ті, які летять в її бік.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що в українському війську буде створено сучасні штурмові війська з дроновою та іншими складовими. Під час інтерв'ю українським журналістам він пояснив, що такі з'єднання вже функціонують на фронті, та зараз їх вирішили юридично закріпити.

"Що стосується штурмовиків, у нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025-го року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину, — пояснив Зеленський. — "руські" вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень-десять днів і все буде працювати".

Він також зауважив, що Україна розглядає можливість спільного збиття дронів над українською територією разом з Польщею та Румунією, адже це — питання справедливості. Щоправда, наразі мова йде про західні області України.

"Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Тобто у нас стоїть ППО – ми збиваємо все, що летить на нас і летить на Польщу, — пояснив президент свою позицію. — І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас. Можна взяти тільки регіони західної частини нашої держави — куди є можливості у Польщі. Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо".