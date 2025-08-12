Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців

12 серпня 2025, 16:53
Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців
Фото: Getty Images
Чоловіки від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон.
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років.
 
Про це глава держави заявив під час пресконференції.
 
"На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині кордону,"  - сказав Зеленський.
 
Президент Зазначив, що це "позитивна правильна історія, яка допоможе багатьом українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися у навчанні в Україні".
 
Нагадаємо, під час мобілізації та воєнного стану в Україні більшість чоловіків із відстрочкою мають можливість виїжджати за кордон, але не всі категорії. Окрім чоловіків до 18 років і старших за 60, за кордон можуть також виїжджати переважна частина тих, хто має право на відстрочку. При цьому вимоги до документів для перетину кордону різняться. Зокрема, право виїзду мають: чоловіки з інвалідністю, ті, хто супроводжує одного з батьків із першою або другою групою інвалідності, чоловіки, які мають на утриманні трьох неповнолітніх дітей, батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю, а також інші категорії. Кожна з цих ситуацій має свої особливості щодо виїзду і треба підготувати пакет документів.

 

Більше публікацій

