ПОЛІТИКА

Зеленський обговорив із Келлогом тиск на росію та підготовку до мирних переговорів

25 серпня 2025, 21:24
Зеленський обговорив із Келлогом тиск на росію та підготовку до мирних переговорів
джерело president.gov.ua
Зеленський підтвердив готовність зустрітися з путіним.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представником президента США генералом Кітом Келлогом. За словами глави держави, ключовою темою стало питання тиску на росію, аби змусити її до реальних мирних переговорів.

"Ми обговорили, що санкції, мита та інші обмеження мають залишатися чинними. Україна готова до діалогу на рівні лідерів – саме це необхідно для вирішення головних питань. Тепер потрібна така ж готовність від москви", – зазначив Зеленський у Telegram.

Він подякував США та президенту Дональду Трампу за готовність шукати справжній мир, а також наголосив на важливості реалізації домовленостей, досягнутих у Вашингтоні разом із європейськими партнерами. Президент підкреслив, що саміт у столиці США продемонстрував єдність трансатлантичної спільноти.

"Україна вкотре виступила фактором об’єднання світу. Ми високо цінуємо прагнення Сполучених Штатів бути частиною безпекової архітектури для України. Наразі наші команди працюють над визначенням ключових основ гарантій", – заявив глава держави.

Зеленський також акцентував на військовому співробітництві, зокрема можливих угодах про постачання озброєння та безпілотників. Він окремо нагадав про програму PURL, яка дозволяє закуповувати американське обладнання за кошти союзників, і повідомив, що Київ активно залучає нових партнерів до її фінансування.

Окремо президент і Келлог торкнулися гуманітарних питань – насамперед повернення українських дітей, викрадених росією. Зеленський висловив надію, що США й надалі приділятимуть цьому особисту увагу на рівні президента та першої леді.

війна переговори Володимир Зеленський Кіт Келлог

