Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

30 березня 2026, 08:53
Зеленський обговорив із королем Йорданії безпекове партнерство
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Зеленський запропонував систему захисту від дронів

Президент Володимир Зеленський повідомив про зустрі з королем Йорданії Абдаллою II та питання, які обговорювались.  Зокрема, сторони обговорили можливе партнерство в безпековій сфері.

Зеленський наголосив, що Україна готова надати свою напрацьовану "експертизу" для захисту людей та критичної інфраструктури.

"Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо. У нас є ця система, бо вже п’ятий рік повномасштабної війни ми змушені боротися проти постійних російських ударів із використанням, зокрема, іранських дронів", - йдеться в повідомленні.

дрониЙорданіяВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється