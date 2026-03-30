Зеленський обговорив із королем Йорданії безпекове партнерство

Зеленський запропонував систему захисту від дронів

Президент Володимир Зеленський повідомив про зустрі з королем Йорданії Абдаллою II та питання, які обговорювались. Зокрема, сторони обговорили можливе партнерство в безпековій сфері.

Зеленський наголосив, що Україна готова надати свою напрацьовану "експертизу" для захисту людей та критичної інфраструктури.

"Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо. У нас є ця система, бо вже п’ятий рік повномасштабної війни ми змушені боротися проти постійних російських ударів із використанням, зокрема, іранських дронів", - йдеться в повідомленні.