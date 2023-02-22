Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі - посол

Для остаточного рішення Володимир Зеленський має отримати запрошення на саміт, адже Україна не є членом Альянсу.

"Ми це плануємо. Перше, що нам потрібно, це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Сподіваємося його отримати й сподіваємося, що кардинально змінили ситуацію, пов’язану з війною в Україні", - сказав Бешта.

Зазначається, що підтримка України буде однією з основних тем під час зустрічі лідерів НАТО в Литві в липні.

"Ми очікуємо дуже чіткого формулювання на зустрічі у Вільнюсі про те, що як тільки закінчиться війна, Україна стане членом НАТО", - зазначив посол.

Вільнюський саміт НАТО запланований на 11-12 липня 2023 року.