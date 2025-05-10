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ПОЛІТИКА

Зеленський повідомив Трампу про готовність до переговорів із росією після припинення вогню

10 травня 2025, 17:56
Зеленський повідомив Трампу про готовність до переговорів із росією після припинення вогню
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За словами двох обізнаних джерел, меседж було передано під час сьогоднішньої розмови Зеленського та європейських лідерів із Трампом.

Президент Володимир Зеленський заявив американському лідеру Дональду Трампу про готовність України до прямих переговорів із росією, якщо буде припинення вогню.

Про це повідомляє Axios.

За словами двох обізнаних джерел, меседж було передано під час сьогоднішньої розмови Зеленського та європейських лідерів із Трампом.

Зокрема, вони підкреслили, що в разі досягнення угоди про припинення вогню, Україна готова почати прямі мирні переговори з росією. Але якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від 30-денного припинення вогню, європейські країни запровадять нові санкції проти росії.

"Трамп, схоже, був задоволений тим, що Україна прийняла угоду про припинення вогню і погодилася на прямі переговори з росією", - повідомило одне з джерел.

Друге джерело сказало, що Трамп був радий почути, що всі вони підтримують його пропозицію.

"Тепер ми чекаємо дій росії", - розповіло виданню друге джерело.

На пресконференції Зеленський повідомив, що вже з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню між Україною і росією щонайменше на 30 днів. У разі, якщо москва відмовиться від перемир'я, їй загрожують нові санкції.

Сьогодні вранці четвірка лідерів країн-союзниць України прибула до Києва. Це перший спільний візит лідерів чотирьох країн до України. На вокзалі їх зустріли українські чиновники.

Лідери "коаліції рішучих" після зустрічі у Києві зателефонували президенту США Дональду Трампу. росії поставили дедлайн для згоди на припинення вогню.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також приєднався до заклику "коаліції охочих" про 30-денне припинення вогню в Україні.

"Сьогодні вранці я приєднався до більш ніж 20 лідерів у заклику "коаліції охочих" просувати зусилля щодо забезпечення справедливого і міцного миру для України", - пише Рютте.

Він підкреслив, що цей шлях до миру почнеться з 30-денного беззастережного припинення вогню і "має підкріплюватися постійною, конкретною підтримкою".

Дональд Трамппереговориперемир'яВолодимир Зеленськийкоаліція охочих

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