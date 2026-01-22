Зеленський пояснив, чому росіяни не виграють війну в Україні

Компроміси мають бути з обох боків, наголосив президент.

Україна хоче закінчити війну з росією і президент США справді може це зробити, оскільки має прямий діалог з путіним.

Про це під час спілкування з журналістами у Давосі заявив президент України Володимир Зеленський.

"Не кожен має діалог. Він має його на одному рівні. Я думаю, що США значно сильніше за рф. І ви можете бачити на прикладі цієї війни, що США сиільніші за рф. Саме тому я думаю, що він може зробити це. Можливо, вони хочуть знайти компроміси. Ми відкриті до різних кроків. Але я кажу, що це мають бути компроміси з обох боків. Росіяни не виграли цю війну і вони цього не зроблять", - сказав Зеленський.

Водночас президент заявив, що він не певен, чи хоче насправді путін завершувати війну на тих умовах, в яких він перебуває зараз. Зокрема з тими втратами і без досягнення цілей, які він ставив на початку війни.

"Але їхня економіка справді втомилася. Їхня армія дуже втомилася. Наша армія теж втомилася, але ми чесні, ми говоримо про це. Ви робимо все, що можемо, з нашою армією. І вони роблять усе, що можуть. Але 35 тисяч загиблих російських військових на місяць. І ця цифра зростатиме. Це великі втрати, їхня справа, закінчувати війну чи ні", - додав Зеленський.