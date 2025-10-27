Зеленський пояснив, як можна змусити путіна серйозно говорити про мир

Президент України висловив переконання, що санкції США також можуть дати ефект, але лише у поєднанні з іншими засобами тиску.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios заявив, що російського диктатора владіміра путіна можна змусити сісти за стіл переговорів лише шляхом тиску, зокрема — наданням Україні можливості завдавати ударів по військових та енергетичних об’єктах на території росії.

За словами Зеленського, він уже повідомив президенту США Дональду Трампу, що Україні не обов’язково буде одразу застосовувати такі ракети — достатньо, щоб путін розумів можливість таких ударів.

"Я думаю, що єдиний спосіб працювати з путіним — це тиск. Якщо він зрозуміє, що відмова від переговорів загрожує проблемами для енергетичної інфраструктури росії, то він погодиться на діалог", — зазначив президент.

Зеленський також уточнив, що мова йде не лише про ракети Tomahawk:

"У США є багато подібних систем, для яких не потрібно багато часу на навчання", — сказав він.

Президент України висловив переконання, що санкції США також можуть дати ефект, але лише у поєднанні з іншими засобами тиску.

"Президент Трамп стурбований ескалацією. Але я думаю, що якщо не буде переговорів, ескалація все одно відбудеться. Якщо путін не зупиниться, нам потрібно щось, що його зупинить. Санкції є одним з таких засобів, але нам також потрібні ракети великої дальності", — наголосив Зеленський.

Крім того, президент повідомив, що у 2025 році росія зазнала катастрофічних втрат на фронті — близько 346 тисяч убитих і поранених, що фактично відповідає числу мобілізованих за цей самий період.

"росія втратила стільки ж людей, скільки мобілізувала. Її сильні батальйони знищені, і вона не має ресурсів для просування", — підкреслив Зеленський.

Він також спростував твердження кремля про нібито успіхи російських військ на фронті, зазначивши, що за останні місяці лінія зіткнення практично не змінилася.

"путін хвалився союзникам, що окупує Донбас до 15 жовтня, але цього не сталося. На полі бою зараз ніхто не перемагає", — сказав глава держави.

Зеленський підсумував, що для досягнення миру росію потрібно поставити перед вибором — або переговори, або серйозні втрати, які поставлять під загрозу її здатність вести війну.