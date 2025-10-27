Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський пояснив, як можна змусити путіна серйозно говорити про мир

27 жовтня 2025, 15:06
Зеленський пояснив, як можна змусити путіна серйозно говорити про мир
джерело president.gov.ua
Президент України висловив переконання, що санкції США також можуть дати ефект, але лише у поєднанні з іншими засобами тиску.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios заявив, що російського диктатора владіміра путіна можна змусити сісти за стіл переговорів лише шляхом тиску, зокрема — наданням Україні можливості завдавати ударів по військових та енергетичних об’єктах на території росії.

За словами Зеленського, він уже повідомив президенту США Дональду Трампу, що Україні не обов’язково буде одразу застосовувати такі ракети — достатньо, щоб путін розумів можливість таких ударів.

"Я думаю, що єдиний спосіб працювати з путіним — це тиск. Якщо він зрозуміє, що відмова від переговорів загрожує проблемами для енергетичної інфраструктури росії, то він погодиться на діалог", — зазначив президент.

Зеленський також уточнив, що мова йде не лише про ракети Tomahawk:

"У США є багато подібних систем, для яких не потрібно багато часу на навчання", — сказав він.

Президент України висловив переконання, що санкції США також можуть дати ефект, але лише у поєднанні з іншими засобами тиску.

"Президент Трамп стурбований ескалацією. Але я думаю, що якщо не буде переговорів, ескалація все одно відбудеться. Якщо путін не зупиниться, нам потрібно щось, що його зупинить. Санкції є одним з таких засобів, але нам також потрібні ракети великої дальності", — наголосив Зеленський.

Крім того, президент повідомив, що у 2025 році росія зазнала катастрофічних втрат на фронті — близько 346 тисяч убитих і поранених, що фактично відповідає числу мобілізованих за цей самий період.

"росія втратила стільки ж людей, скільки мобілізувала. Її сильні батальйони знищені, і вона не має ресурсів для просування", — підкреслив Зеленський.

Він також спростував твердження кремля про нібито успіхи російських військ на фронті, зазначивши, що за останні місяці лінія зіткнення практично не змінилася.

"путін хвалився союзникам, що окупує Донбас до 15 жовтня, але цього не сталося. На полі бою зараз ніхто не перемагає", — сказав глава держави.

Зеленський підсумував, що для досягнення миру росію потрібно поставити перед вибором — або переговори, або серйозні втрати, які поставлять під загрозу її здатність вести війну.

війнаВладімір Путінсанкціі проти росіїВолодимир ЗеленськийTomahawk

Останні матеріали

Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Політика
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 12:00
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Політика
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 23:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється