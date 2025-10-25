Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США готують нові санкції проти росії, якщо путін не зупинить війну — Reuters

25 жовтня 2025, 14:03
Фото: з відкритих джерел
Але спершу Америка прагне, щоб Європа посилила тиск на росію.

Американський чиновник та інша особа обізнана з цим питанням повідомила, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції, які можуть бути застосовані до ключових галузей російської економіки, якщо президент владімір путін продовжить зволікати з припиненням війни москви в Україні.

Ці санкції будуть спрямовані проти банківського сектора росії та інфраструктури, що використовується для поставок нафти на ринок. 

Американські чиновники також повідомили своїм європейським колегам, що вони підтримують використання ЄС заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для Києва, а Вашингтон провів попередні внутрішні переговори про використання російських активів, що знаходяться в США, для підтримки військових зусиль України.

Про це інформує Reuters.

Хоча не ясно, чи Вашингтон дійсно здійснить будь-які з цих кроків у найближчому майбутньому, це показує, що в адміністрації є добре розроблений набір інструментів для подальшого підвищення ставок після того, як Трамп вперше з моменту повернення на посаду в січні ввів санкції проти нафтових компаній росії.

Європейські союзники, які страждають від коливань Трампа між поступливістю і гнівом щодо путіна, сподіваються, що він продовжить тиснути на москву, і також обмірковують власні серйозні дії.

Один високопоставлений американський чиновник повідомив Reuters, що він хотів би, щоб європейські союзники зробили наступний великий крок щодо росії, який може полягати в додаткових санкціях або митах. Інше джерело, обізнане з внутрішньою динамікою адміністрації, заявило, що Трамп, ймовірно, зробить паузу на кілька тижнів і оцінить реакцію росії на оголошення санкцій 22 жовтня проти "Роснєфті" і "Лукойла".

Крім того, деякі законодавці США відновлюють спроби просунути давно застряглий двопартійний законопроєкт про санкції. Особа, обізнана з внутрішньою динамікою адміністрації, сказала, що Трамп готовий підтримати цей пакет. Однак джерело попередило, що така підтримка цього місяця малоймовірна.

