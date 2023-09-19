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Зеленський прокоментував можливий контакт із Лавровим на засіданні Ради безпеки ООН – Reuters

19 вересня 2023, 10:23
Зеленський прокоментував можливий контакт із Лавровим на засіданні Ради безпеки ООН – Reuters
Володимир Зеленський
У коментарі виданню Зеленський сказав, що не знає, чи залишиться слухати виступ Лаврова.

Президент Володимир Зеленський у середу, 20 вересня, виступатиме на засіданні Ради безпеки ООН і може там перетнутися з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє Reuters.

У коментарі виданню Зеленський сказав, що не знає, чи залишиться слухати виступ Лаврова.

"Для нас дуже важливо, щоб усі наші слова, усі наші послання були почуті нашими партнерами. І якщо в Організації Об'єднаних Націй все ще є місце для російських терористів, то це питання не до мене, я думаю, це питання до всіх членів ООН", – сказав він.

На запитання, чи він залишиться в кімнаті, щоб послухати Лаврова, Зеленський відповів: "Я не знаю, правда, як це буде".

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у заходах ООН. Президент виступатиме на Генеральній Асамблеї та засіданні Радбезу. Крім того, під час візиту він може зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Також запланована зустріч із президентом США Джо Байденом.

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