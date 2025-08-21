Зеленський просив Трампа вплинути на Орбана, аби той не блокував вступ України до ЄС
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що звертався до колишнього президента США Дональда Трампа з проханням вплинути на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, аби той не перешкоджав євроінтеграції України.
Про це Зеленський заявив під час розмови з журналістами.
За словами глави держави, він просив Трампа, щоб той посприяв у тому, аби Будапешт не блокував процес вступу України до Європейського Союзу.
"Президент Трамп пообіцяв, що його команда працюватиме над цим питанням", - зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що прагнення України стати членом ЄС є її суверенним правом, яке, зокрема, підтримують і Сполучені Штати.
"Я вважаю, що прагнення України приєднатися до Європейського Союзу - цілком справедливе. Ми маємо на це повне право. Це наше суверенне право. І Америка підтримує нас у цьому. Це дуже важливо. Наскільки я розумію, з Білого дому до Будапешта будуть надходити відповідні сигнали", - сказав він.
Водночас Зеленський зауважив, що нинішня політика уряду Угорщини відверто спрямована проти вступу України до ЄС.
"Вони відкрито це заявляють. Але Україна заслуговує на незалежність і на членство в Євросоюзі. Ми вже відстояли свою незалежність - це факт, який визнає весь світ. І ми прагнемо справедливого завершення війни, хочемо знати, коли станемо членами ЄС, і мати чіткі гарантії безпеки", - наголосив президент.