Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський просив Трампа вплинути на Орбана, аби той не блокував вступ України до ЄС

21 серпня 2025, 16:09
Зеленський просив Трампа вплинути на Орбана, аби той не блокував вступ України до ЄС
джерело president.gov.ua
Американська сторона пообіцяла допомогти.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що звертався до колишнього президента США Дональда Трампа з проханням вплинути на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, аби той не перешкоджав євроінтеграції України.

Про це Зеленський заявив під час розмови з журналістами. 

За словами глави держави, він просив Трампа, щоб той посприяв у тому, аби Будапешт не блокував процес вступу України до Європейського Союзу.

"Президент Трамп пообіцяв, що його команда працюватиме над цим питанням", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що прагнення України стати членом ЄС є її суверенним правом, яке, зокрема, підтримують і Сполучені Штати.

"Я вважаю, що прагнення України приєднатися до Європейського Союзу - цілком справедливе. Ми маємо на це повне право. Це наше суверенне право. І Америка підтримує нас у цьому. Це дуже важливо. Наскільки я розумію, з Білого дому до Будапешта будуть надходити відповідні сигнали", - сказав він.

Водночас Зеленський зауважив, що нинішня політика уряду Угорщини відверто спрямована проти вступу України до ЄС.

"Вони відкрито це заявляють. Але Україна заслуговує на незалежність і на членство в Євросоюзі. Ми вже відстояли свою незалежність - це факт, який визнає весь світ. І ми прагнемо справедливого завершення війни, хочемо знати, коли станемо членами ЄС, і мати чіткі гарантії безпеки", - наголосив президент.

 
Дональд ТрампВолодимир ЗеленськийВіктор Орбан

Останні матеріали

Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється