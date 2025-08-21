Зеленський просив Трампа вплинути на Орбана, аби той не блокував вступ України до ЄС

Американська сторона пообіцяла допомогти.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що звертався до колишнього президента США Дональда Трампа з проханням вплинути на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, аби той не перешкоджав євроінтеграції України.

Про це Зеленський заявив під час розмови з журналістами.

За словами глави держави, він просив Трампа, щоб той посприяв у тому, аби Будапешт не блокував процес вступу України до Європейського Союзу.

"Президент Трамп пообіцяв, що його команда працюватиме над цим питанням", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що прагнення України стати членом ЄС є її суверенним правом, яке, зокрема, підтримують і Сполучені Штати.

"Я вважаю, що прагнення України приєднатися до Європейського Союзу - цілком справедливе. Ми маємо на це повне право. Це наше суверенне право. І Америка підтримує нас у цьому. Це дуже важливо. Наскільки я розумію, з Білого дому до Будапешта будуть надходити відповідні сигнали", - сказав він.

Водночас Зеленський зауважив, що нинішня політика уряду Угорщини відверто спрямована проти вступу України до ЄС.

"Вони відкрито це заявляють. Але Україна заслуговує на незалежність і на членство в Євросоюзі. Ми вже відстояли свою незалежність - це факт, який визнає весь світ. І ми прагнемо справедливого завершення війни, хочемо знати, коли станемо членами ЄС, і мати чіткі гарантії безпеки", - наголосив президент.