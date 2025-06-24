Зеленський прибув на саміт НАТО
Сьогодні в Гаазі розпочинається дводенний саміт Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє агенція Укрінформ.
Також відео прибуття продемонстрували організатори саміту.
Його учасники якого розглянуть три головні питання: збільшення оборонних витрат, нарощування оборонного виробництва та продовження допомоги для України.
Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф висловив сподівання, що саміт НАТО і все, що його супроводжує, чітко продемонструють повну підтримку України - фінансову, економічну та військову.
Крім того, генсек НАТО обіцяє "важливі формулювання" про Україну в декларації саміту Альянсу.