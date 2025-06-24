Зеленський прибув на саміт НАТО

На саміті мають розглянути три головні питання, а також "важливі формулювання" про Україну.

Сьогодні в Гаазі розпочинається дводенний саміт Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє агенція Укрінформ.

Також відео прибуття продемонстрували організатори саміту.

Його учасники якого розглянуть три головні питання: збільшення оборонних витрат, нарощування оборонного виробництва та продовження допомоги для України.

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф висловив сподівання, що саміт НАТО і все, що його супроводжує, чітко продемонструють повну підтримку України - фінансову, економічну та військову.

Крім того, генсек НАТО обіцяє "важливі формулювання" про Україну в декларації саміту Альянсу.