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Зеленський прибув на саміт НАТО

24 червня 2025, 14:39
Зеленський прибув на саміт НАТО
Фото: facebook/Володимир Зеленський
На саміті мають розглянути три головні питання, а також "важливі формулювання" про Україну.

Сьогодні в Гаазі розпочинається дводенний саміт Північноатлантичного альянсу. 

Про це повідомляє агенція Укрінформ.

Також відео прибуття продемонстрували організатори саміту.

Його учасники якого розглянуть три головні питання: збільшення оборонних витрат, нарощування оборонного виробництва та продовження допомоги для України.

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф висловив сподівання, що саміт НАТО і все, що його супроводжує, чітко продемонструють повну підтримку України - фінансову, економічну та військову. 

Крім того, генсек НАТО обіцяє "важливі формулювання" про Україну в декларації саміту Альянсу.

 

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