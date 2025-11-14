У Києві посольство Азербайджану пошкоджено через російський обстріл – Зеленський

За інформацією президента, російські війська випустили близько 430 дронів і 18 ракет.

У ніч на 14 листопада росія здійснила масштабну атаку на українські регіони, зокрема столицю, повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, внаслідок удару постраждали цивільні, а також зазнала руйнувань низка інфраструктурних об’єктів.

"Станом на зараз відомо про десятки поранених, серед них діти та вагітна жінка. На жаль, четверо людей загинуло", — заявив Зеленський.

За інформацією президента, російські війська випустили близько 430 дронів і 18 ракет, серед яких балістичні та аеробалістичні. Основним напрямком атаки став Київ, проте обстріли також відбулися на Київщині, Харківщині, Одещині, а на Сумщині, за попередніми даними, застосували ракету «Циркон».

У столиці зазнали руйнувань десятки багатоповерхових будинків, а уламками ракети "Іскандер" було пошкоджене посольство Азербайджану. Зеленський підкреслив, що атака була "спеціально прорахована, щоб максимально зашкодити людям і цивільній інфраструктурі".

Президент закликав союзників посилити санкційний тиск на росію та сприяти зміцненню української протиповітряної оборони додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. «росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити», — зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна відповідає на удари далекобійною силою, а міжнародна спільнота повинна зупиняти такі атаки проти цивільного населення.

Станом на ранок 14 листопада у Києві зафіксовано 26 постраждалих та чотирьох загиблих внаслідок нічної атаки. Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів.