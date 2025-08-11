Зеленський та європейські лідери проведуть переговори з Трампом перед зустріччю з путіним

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також приєднається до телефонної розмови.

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 13 серпня - за два дні до його зустрічі з російським диктатором владіміром путіним.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомив речник німецького уряду Стефан Корнеліус, віцепрезидент США Джей Ді Венс також приєднається до телефонної розмови.

Серед європейських лідерів, які візьмуть участь у розмові, будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністри Італії, Польщі та Фінляндії.

За словами Корнеліуса, на переговорах будуть розглянуті "подальші варіанти тиску на росію", а також "підготовка можливих мирних переговорів та пов'язані з ними питання територіальних претензій та безпеки".

За інформацією The Guardian, розмова відбудеться опівдні за Гринвічем (тобто о 13:00 за британським літнім часом, о 14:00 за центральноєвропейським часом), а через годину відбудеться окрема розмова з Трампом та Венса.

Очікується, що європейські лідери проведуть ще одну телефонну розмову пізніше того ж дня, щоб обговорити наступні кроки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив дату та місце переговорів із російським диктатором владіміром путіним - 15 серпня на Алясці. За даними NBC, Білий дім розглядає варіант запросити президента України Володимира Зеленського.