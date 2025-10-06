Зеленський: у російських ракетах і дронах виявили понад 100 тисяч іноземних деталей

Україна вимагатиме введення санкцій щодо їх виробників.

Під час масованої повітряної атаки по Україні в ніч на 5 жовтня у 549 російських засобах ураження знайшли 102 785 компонентів іноземного виробництва компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів.

Про це повідомив у понеділок президент Володимир Зеленський.

"У запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в "Іскандерах" – близько 1500, у "кинджалах" – 192 компоненти, та 405 – у "калібрах"", - написав він.

Зокрема, росіяни використовують вироблені в Сполучених Штатах конвертори для ракет Х-101 і дронів типу Shahed/Geran, матриці для цих БпЛА й ракет "Кинджал", аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет.

"Щонайменше 50 одиниць різноманітної мікроелектроніки в кожному «шахеді» виготовляється в Китаї та Тайвані. Мікроконтролери для БпЛА виробляються у Швейцарії, а мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів – у Великій Британії", - додоав Зеленський.

Водночас оптоізолятори для крилатих ракет виготовлені в Японії, а комутаційні розʼєми – у Німеччині. Також росіяни використовують процесори, вироблені в Нідерландах, і сервоприводи та підшипники, виготовлені в Республіці Корея.

Президент зазначив, що Україна готує нові санкції проти пособників росії та передала пропозиції щодо обмеження схем постачання. Питання обговорюватимуть на зустрічі санкційних координаторів "Групи семи" цього тижня.

Відповідні дані кожної компанії та кожного продукту є в партнерів, і вони знають, на що та як саме потрібно реагувати. Важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, бо кожну таку схему росія використовує для продовження вбивств», - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, російська окупаційна армія в ніч на неділю, 5 жовтня, здійснила удар ракетами та ударними безпілотниками по всій Україні та зокрема Львову та області — наймасованіший за весь час повномасштабної війни.