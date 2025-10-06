Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський: у російських ракетах і дронах виявили понад 100 тисяч іноземних деталей

06 жовтня 2025, 13:20
Зеленський: у російських ракетах і дронах виявили понад 100 тисяч іноземних деталей
Джерело president.gov.ua
Україна вимагатиме введення санкцій щодо їх виробників.

Під час масованої повітряної атаки по Україні в ніч на 5 жовтня у 549 російських засобах ураження знайшли 102 785 компонентів іноземного виробництва компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів.

Про це повідомив у понеділок президент Володимир Зеленський.

"У запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в "Іскандерах" – близько 1500, у "кинджалах" – 192 компоненти, та 405 – у "калібрах"", - написав він.

Зокрема, росіяни використовують вироблені  в Сполучених Штатах конвертори для ракет Х-101 і дронів типу Shahed/Geran, матриці для цих БпЛА й ракет "Кинджал", аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет.

"Щонайменше 50 одиниць різноманітної мікроелектроніки в кожному «шахеді» виготовляється в Китаї та Тайвані. Мікроконтролери для БпЛА виробляються у Швейцарії, а мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів – у Великій Британії", - додоав Зеленський.

Водночас оптоізолятори для крилатих ракет виготовлені в Японії, а комутаційні розʼєми – у Німеччині. Також росіяни використовують процесори, вироблені в Нідерландах, і сервоприводи та підшипники, виготовлені в Республіці Корея.

Президент зазначив, що Україна готує нові санкції проти пособників росії та передала пропозиції щодо обмеження схем постачання. Питання обговорюватимуть на зустрічі санкційних координаторів "Групи семи" цього тижня.

Відповідні дані кожної компанії та кожного продукту є в партнерів, і вони знають, на що та як саме потрібно реагувати. Важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, бо кожну таку схему росія використовує для продовження вбивств», - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, російська окупаційна армія в ніч на неділю, 5 жовтня, здійснила удар ракетами та ударними безпілотниками по всій Україні та зокрема Львову та області — наймасованіший за весь час повномасштабної війни.

СШАНімеччинаЯпоніяНідерландиКитайвійнаШвейцаріясанкціїатакаБританіякомпонентиросія загрозаВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється