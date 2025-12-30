Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський відповів на заяви Трампа про перебіг війни в Україні

30 грудня 2025, 08:04
Зеленський відповів на заяви Трампа про перебіг війни в Україні
Фото: Зеленський / Telegram
Армія рф втрачає десятки тисяч людей щомісяця, але без підтримки США перемога буде недосяжна.

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому очільник Білого лому Дональд Трамп та його спецпредставник Стів Віткофф іноді кажуть, що Україна "програє війну" або "не зможе перемогти росію". На його думку, таке враження складається, якщо говорити про території, однак це не враховує реальні втрати російської армії.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Зрозуміло, що коли за останні два роки Росія окупувала близько 3000 квадратних кілометрів території щороку, то може здаватися, ніби ми програємо. Однак це не так, бо вартість цієї окупації у цьому році склала 400 000 російських солдатів", — зазначив Зеленський.

Він уточнив, що наразі армія рф щомісяця має близько 31 тисяч загиблих, не враховуючи поранених. За його словами, якщо розглядати ситуацію з точки зору захоплених кілометрів, можна подумати, що Росія має успіх, але з огляду на людські втрати вона зазнає невдачі.

"Зараз росія втрачає вбитими 31 000 солдатів на місяць. Це реальне число, підтверджене завдяки відео з дронів. Із погляду людських втрат, вони програють. Але, якщо подивитися на кілометри, то вони виграють", — сказав Зеленський.

Зеленський додав, що без американської допомоги Україна не зможе завершити війну на своїх умовах. Зокрема, є критична залежність від поставок озброєння для протиповітряної оборони, оскільки росія застосовує тисячі ракет і дронів для атак по Україні. Він зауважив, що зараз навіть із підтримкою союзників не вистачає засобів для відбиття ударів. Окрім того, Україна покладається на інше американське озброєння, зокрема боєприпаси та артилерію, дещо з якого доводиться купувати.

"Без цього, звичайно, ми не можемо перемогти", — підсумував Зеленський.

Дональд ТрампВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється