Зеленський відповів на заяви Трампа про перебіг війни в Україні

Армія рф втрачає десятки тисяч людей щомісяця, але без підтримки США перемога буде недосяжна.

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому очільник Білого лому Дональд Трамп та його спецпредставник Стів Віткофф іноді кажуть, що Україна "програє війну" або "не зможе перемогти росію". На його думку, таке враження складається, якщо говорити про території, однак це не враховує реальні втрати російської армії.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Зрозуміло, що коли за останні два роки Росія окупувала близько 3000 квадратних кілометрів території щороку, то може здаватися, ніби ми програємо. Однак це не так, бо вартість цієї окупації у цьому році склала 400 000 російських солдатів", — зазначив Зеленський.

Він уточнив, що наразі армія рф щомісяця має близько 31 тисяч загиблих, не враховуючи поранених. За його словами, якщо розглядати ситуацію з точки зору захоплених кілометрів, можна подумати, що Росія має успіх, але з огляду на людські втрати вона зазнає невдачі.

"Зараз росія втрачає вбитими 31 000 солдатів на місяць. Це реальне число, підтверджене завдяки відео з дронів. Із погляду людських втрат, вони програють. Але, якщо подивитися на кілометри, то вони виграють", — сказав Зеленський.

Зеленський додав, що без американської допомоги Україна не зможе завершити війну на своїх умовах. Зокрема, є критична залежність від поставок озброєння для протиповітряної оборони, оскільки росія застосовує тисячі ракет і дронів для атак по Україні. Він зауважив, що зараз навіть із підтримкою союзників не вистачає засобів для відбиття ударів. Окрім того, Україна покладається на інше американське озброєння, зокрема боєприпаси та артилерію, дещо з якого доводиться купувати.

"Без цього, звичайно, ми не можемо перемогти", — підсумував Зеленський.