Зеленський відреагував на атаку рф "Орєшніком"

Унаслідок масованої атаки росії на Україну від початку доби постраждало щонайменше 83 людини, є загиблі.

За словами глави Української держави, російські війська запустили 90 ракет різних типів, із них багато балістики. Не всі балістичні ракети вдалося збити, наголосив Зеленський.

Найбільше влучань зафіксували в Києві. За словами президента, столиця був головною мішенню цієї російської атаки.

"путін уже й слово "ура" не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти об'єкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл", – наголосив президент.

Також Зеленський підтвердив, що армія рф запустила балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" по Білій Церкві.

"Реально неадеквати. Важливо, щоб це для росії не залишалося без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя", – вказав глава держави.

Він додав, що важливо, щоб Україна була не наодинці.

"Потрібні рішення й від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий "Орєшнік" [путін] у москві вимовив слово "мир", – зауважив Зеленський.