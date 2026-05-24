Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський відреагував на атаку рф "Орєшніком"

24 травня 2026, 14:11
Зеленський відреагував на атаку рф
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Український президент підкреслив важливість, щоб удар "Орєшніком" не залишився для росії без наслідків.
Унаслідок масованої атаки росії на Україну від початку доби постраждало щонайменше 83 людини, є загиблі.
 
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в Telegram.
 
За словами глави Української держави, російські війська запустили 90 ракет різних типів, із них багато балістики. Не всі балістичні ракети вдалося збити, наголосив Зеленський.
 
Найбільше влучань зафіксували в Києві. За словами президента, столиця був головною мішенню цієї російської атаки.
 
"путін уже й слово "ура" не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти об'єкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл", – наголосив президент.
 
Також Зеленський підтвердив, що армія рф запустила балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" по Білій Церкві.
 
"Реально неадеквати. Важливо, щоб це для росії не залишалося без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя", – вказав глава держави.
 
Він додав, що важливо, щоб Україна була не наодинці.
 
"Потрібні рішення й від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий "Орєшнік" [путін] у москві вимовив слово "мир", – зауважив Зеленський.

 

війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється