Зеленський знову розкритикував роботу Повітряних сил через ППО

Україна не має часу чекати, наголосив президент України.

Президент України провів селектор, під час якого звернув увагу на захист регіонів, що межують з росією, від дронів противника.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, Повітряні сили ЗСУ мають діяти значно оперативніше для того, щоб наростити можливості захисту Харківщини й інших областей, що межують із росією, від "шахедів" та інших ударних дронів.

"Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштують", — заявив Зеленський.