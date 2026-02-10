Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський знову розкритикував роботу Повітряних сил через ППО

10 лютого 2026, 16:09
Зеленський знову розкритикував роботу Повітряних сил через ППО
Україна не має часу чекати, наголосив президент України.
Президент України провів селектор, під час якого звернув увагу на захист регіонів, що межують з росією, від дронів противника.
 
Про це повідомив Володимир Зеленський. 
 
За його словами, Повітряні сили ЗСУ мають діяти значно оперативніше для того, щоб наростити можливості захисту Харківщини й інших областей, що межують із росією, від "шахедів" та інших ударних дронів. 
 
"Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштують", — заявив Зеленський. 
 
Він також звернув увагу на реакцію місцевої влади на тривалі відключення світла. На думку Зеленського, вона є запізнілою. Зокрема, це стосується Кривого Рогу. Втім, проблема є і в деяких громадах Сумщини, Харківщини й Полтавщини, "де зараз найскладніше з електропостачанням". 
 
Президент зазначив, що в частині громад Одеської області вживаються додаткові заходи для підтримки людей, чиї будинки на електроопаленні. 
 
"Важливо, щоб по кожному такому будинку була чітка відповідь місцевої влади щодо реального забезпечення людей", — сказав Зеленський.

 

