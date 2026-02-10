Індія провела першу операцію проти "тіньового флоту" рф

Це перший випадок, коли Індія вдається до подібних заходів.

Берегова охорона Індії в межах першої операції проти "тіньового флоту" рф затримала три танкери, які були причетні до контрабанди нафти.

Танкери затримали минулого тижня, 6 лютого, у водах біля Мумбая. Індійська берегова охорона повідомила, що "розкрила міжнародну мережу контрабанди нафти", а судна "часто змінювали свою ідентичність".

Обізнані джерела розповіли виданню, що це перший випадок, коли Індія вдається до подібних заходів. Операція відбулася на тлі посилення боротьби з суднами, що транспортують підсанкційну нафту, з боку США та Європи.