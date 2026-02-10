Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Індія провела першу операцію проти "тіньового флоту" рф

10 лютого 2026, 17:57
Індія провела першу операцію проти
Фото: з вільного доступу
Це перший випадок, коли Індія вдається до подібних заходів.
Берегова охорона Індії в межах першої операції проти "тіньового флоту" рф затримала три танкери, які були причетні до контрабанди нафти.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Танкери затримали минулого тижня, 6 лютого, у водах біля Мумбая. Індійська берегова охорона повідомила, що "розкрила міжнародну мережу контрабанди нафти", а судна "часто змінювали свою ідентичність".
 
Обізнані джерела розповіли виданню, що це перший випадок, коли Індія вдається до подібних заходів. Операція відбулася на тлі посилення боротьби з суднами, що транспортують підсанкційну нафту, з боку США та Європи.
 
Берегова охорона не розкрила назви танкерів, які були затримані, але ймовірно це Chiltern, Asphalt Star і Stellar Ruby. Всі три судна у 2025 році потрапили під санкції США за зв'язки з іранською нафтовою торгівлею.
 
До цього Індія повідомляла, що не дозволить танкерам, які перебувають під санкціями, розвантажуватися в її портах.

 

