Зеленський звільнив посла України в Латвії

08 жовтня 2025, 11:32
Зеленський звільнив посла України в Латвії
Фото: з вільних джерел
Відповідний указ голова держави підписав 7 жовтня.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади надзвичайного і повноважного посла України в Латвії. Відповідний указ голова держави підписав 7 жовтня.
 
Про це повідомляє сайт Офісу президента.
 
"Звільнити Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці", - йдеться в указі.
 
Причини звільнення та ім’я потенційного нового посла наразі не повідомляються.
 
Анатолій Куцевол був призначений послом України в Латвії в грудні 2022 року. Раніше він працював заступником державного секретаря Кабінету міністрів України, в Адміністрації президента, був головним спеціалістом Бюро європейської інтеграції секретаріату Кабміну та обіймав посаду заступника директора Урядового офісу з питань європейської інтеграції.
 
Також дипломат перебував на посаді начальника Управління стратегічного планування.

 

Латвіявійна в Україніросія окупанти

