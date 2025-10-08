Зеленський звільнив посла України в Латвії

Відповідний указ голова держави підписав 7 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади надзвичайного і повноважного посла України в Латвії. Відповідний указ голова держави підписав 7 жовтня.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

"Звільнити Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці", - йдеться в указі.

Причини звільнення та ім’я потенційного нового посла наразі не повідомляються.