Зерновий коридор, який намагається відкрити Україна, є одним з "дуже важливих зусиль", але "ризики є вищими" – ООН

В Організації стверджують, що потрібна угода з росією – задля більшої безпеки.

Рішення України створити морський коридор для експорту зерна є «позитивним кроком» для глобальної продовольчої безпеки, зазначають в ООН, але заявляють, що продовжують зусилля щодо досягнення нової угоди з росією про розширення Чорноморського зернової ініціативи, яка фактично припинила існування з 17 липня.

Про це заявила генеральний секретар Конференції ООН з торгівлі та розвитку Ребека Грінспан, яка відповідальна за реалізацію угоди ООН з росією, в інтерв'ю агентству Reuters.

"Ми розглядаємо альтернативи, які вивчаються для експорту, в дуже позитивному світлі, тому що важливо доставити зерно на світові ринки", – сказала вона.

Вона додала, що новий коридор, який намагається відкрити Україна, є одним з "дуже важливих зусиль", але "ризики є вищими".

"Єдине, що зніме ризик і стабілізує ... ситуацію – це угода, яка буде підтримана усіма партнерами [перш за все, росією]", – сказала вона, додавши, що не може назвати жодних часових рамок для укладення нової угоди чи перегляду старої.

"Ми переконані, що ми запропонували реальні рішення щодо питань, які підняла росія. Ми хочемо мати можливість все ж таки пояснити, чому ми вважаємо, що це реальні рішення", – сказала Грінспан.

Нагадаємо, що німецьке видання Bild заявило про наявність листування генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша із російським міністром закордонних справ Сєргєєм Лавровим від 28 серпня, у якому ООН пропонує росії значні поступки для відновлення роботи зернового коридору. Зокрема, російському держбанку дозволять приєднатися до SWIFT, за посередництва ООН будуть застраховані російські кораблі, їм буде дозволено причалювати у портах ЄС.