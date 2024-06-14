Журналісти CNN розповіли, як українські засуджені стають солдатами

Журналісти розкрили, як відбувається процес вербування та підготовки колишніх в'язнів.

Українські в'язні перетворюються на військовослужбовців. Процес вербування у колоніях вже триває.

Про це йдеться у репортажі CNN.

Так, до в'язнів часто приїжджають українські командири, щоб розповісти про бойовий досвід та відібрати ймовірних претендентів на службу. Одним з таких є командир батальйону Дмитро Кухарчук.

34-річний воїн прибув в одну з в'язниць у центральній частині України, намагаючись залучити фізично міцних, здорових і мотивованих ув'язнених до свого підрозділу, до входить до складу 3-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Україна намагається поповнити свої виснажені сили. Щоб вирішити цю проблему, минулого набув чинності закон, який дозволяє вербувати засуджених. Він дозволяє особам, які відповідають певним критеріям, отримати умовно-дострокове звільнення, якщо вони підпишуть контракт про проходження військової служби.

"Це буде нелегко. Але коли ви приходите до нас, ви приходите в сім’ю", – каже Кухарчук в'язням, пояснюючи, що в бригаді не буде спеціальних "штрафних" підрозділів.

За його словами, завербовані будуть інтегровані в існуючі батальйони. Деякі чоловіки уважно слухають, інші посміхаються. Але усі звернули увагу, коли почав говорити колега Кухарчука з позивним "Дато".

Значну частину свого життя "Дато" провів за ґратами. Він тричі тікав із в’язниці та був умовно-достроково звільнений у лютому 2022 року після 31 року ув'язнення. Чоловік приєднався до української армії лише через кілька годин після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

58-річний "Дато" викликає повагу серед слухачів. Десятки в'язнів уважно вслуховувалися у кожне слово. Деякі стояли на вулиці, інші висувалися з вікон своїх камер. Мова "Дато" просякнута тюремним сленгом. Він говорив про честь, обов'язок і репутацію.

"Це ваш шанс реабілітуватися в очах ваших дітей", - сказав він.

Вербувальники з кількох бригад уже побували в цій в'язниці, яка налічує 700 в'язнів. Близько 100 в'язнів вже підписали контракти з різними частинами.

Невідомо, як саме закон, що передбачає мобілізацію в'язнів, працюватиме на практиці. Міністерство юстиції України повідомило, що засуджені-добровольці відбуватимуть службу в окремих частинах. Але Кухарчук і "Дато" хотіли б, щоб новобранці служили зі звичайною піхотою.

Як розповів Кухарчук, серед солдатів його бригади нема жодних проблем, щоб воювати разом із засудженими.

"Як можна по-особливому ставитися до людей, які до вас приходять, які будуть з вами сидіти в одному окопі, які будуть з вами брати участь у штурмах і стояти за вашою спиною?", - сказав він.

Але інші командири, хоч і підтримують вербування засуджених, але не дуже впевнені в інтеграції.

"В'язні мають воювати в окремих частинах. І їм потрібні дуже хороші люди, щоб стати їхніми командирами. Я взагалі не проти того, щоб в'язні воювали. Мене дивує, що ми не використали цю ідею на початку війни. Завжди багато втрат серед піхоти, і якщо засуджені хочуть піти воювати в піхоту – це правильне рішення", - розповів командир артрозвідки 110 омбр з позивним "Терен", який воює під Авдіївкою.

Вербування ув’язнених до армії, на перший погляд, схожий до кампанії вербування в’язнів у ПВК "Вагнер". Але міністр юстиції України Денис Малюська відкинув таке порівняння.

"В Україні мотивація багато в чому базується на патріотизмі. Наші в'язні йдуть в армію добровільно. У росії це було добровільно-примусовим. Я особисто бачив ув’язнених (російських), яких змушували приєднатися до "Вагнера", – сказав він.

Засуджені отримають таку ж сімейну відпустку, як і інші військовослужбовці, і матимуть право на таку ж зарплату, але не отримають щорічну відпустку, яка є стандартною для інших військ.

За даними Мін'юсту, зараз в Україні у в'язницях перебувають 26 тисяч осіб. З моменту набрання чинності закону 5000 ув'язнених чоловіків подали документи на службу в армію. Майже 2 тисячі вже пройшли медогляд і суди їх відпустили з місць позбавлення волі в армію. За словами Малюськи, перший транш новобранців вже проходить базову підготовку.

Міністр очікує, що в армію попроситься більше засуджених. За його словами, багато хто чекає, що буде з першим туром новобранців, але початкова реакція була позитивною.