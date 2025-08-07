ЗМІ: Місцем можливої зустрічі Трампа й путіна можуть стати ОАЕ

Ініціатива провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом надходила з обох сторін.

Лідер Кремля Володимир путін під час зустрічі з делегацією Об’єднаних Арабських Еміратів заявив, що ініціатива щодо організації його зустрічі з експрезидентом США Дональдом Трампом надходила з обох сторін. За його словами, однією з можливих локацій для переговорів можуть стати саме ОАЕ.

Про це повідомляють російські видання.

"У нас багато друзів, які готові допомогти з організацією подібного заходу. Один із них - президент Об’єднаних Арабських Еміратів. Думаю, ми ухвалимо рішення, але це було б цілком відповідне місце", - заявив путін, коментуючи можливу зустріч із Трампом.

Крім того, путін зазначив, що зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським наразі малоймовірна.

"Я нічого проти не маю, це можливо. Але для цього мають бути створені відповідні умови. На жаль, наразі ми ще дуже далеко від цього", - додав він.

