Трамп і путін можуть зустрітися вже наступного тижня: у кремлі визначили місце

07 серпня 2025, 15:07
Трамп і путін можуть зустрітися вже наступного тижня: у кремлі визначили місце
Фото: Leratrunova
Попри пропозицію залучити до розмови й українського президента, москва цю ідею проігнорувала.

росія та США досягли домовленості про проведення найближчими днями зустрічі між президентом Дональдом Трампом і президентом рф Володимиром путіним. 

За словами помічника глави кремля Юрія Ушакова, вже визначено і місце проведення переговорів, пишуть росЗМІ. 

"До речі, зауважу, що місце проведення теж, в принципі, було узгоджене, і ми повідомимо про це трохи пізніше", - заявив Ушаков.

Він розповів, що спецпредставник президента США Стів Віткофф порушував ідею тристоронньої зустрічі за участі путіна, Трампа та президента України Володимира Зеленського. 

В кремлі цю пропозицію залишили без коментарів.

За словами Ушакова, наступний тиждень розглядається як "орієнтовний термін" для зустрічі, однак точно сказати, скільки часу триватиме підготовка, наразі складно.

Пізніше медіа з посиланням на того ж Ушакова повідомили, що зустріч путіна з Трампом "орієнтовно" відбудеться наступного тижня.

Вчора, 6 серпня, у кремлі завершилася зустріч Віткоффа і путіна

Після чого Трамп доручив негайно організувати переговори з путіним і Зеленським. 

 

Росіявійнапереговори

