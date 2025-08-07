Трамп і путін можуть зустрітися вже наступного тижня: у кремлі визначили місце
росія та США досягли домовленості про проведення найближчими днями зустрічі між президентом Дональдом Трампом і президентом рф Володимиром путіним.
За словами помічника глави кремля Юрія Ушакова, вже визначено і місце проведення переговорів, пишуть росЗМІ.
"До речі, зауважу, що місце проведення теж, в принципі, було узгоджене, і ми повідомимо про це трохи пізніше", - заявив Ушаков.
Він розповів, що спецпредставник президента США Стів Віткофф порушував ідею тристоронньої зустрічі за участі путіна, Трампа та президента України Володимира Зеленського.
В кремлі цю пропозицію залишили без коментарів.
За словами Ушакова, наступний тиждень розглядається як "орієнтовний термін" для зустрічі, однак точно сказати, скільки часу триватиме підготовка, наразі складно.
Пізніше медіа з посиланням на того ж Ушакова повідомили, що зустріч путіна з Трампом "орієнтовно" відбудеться наступного тижня.
Вчора, 6 серпня, у кремлі завершилася зустріч Віткоффа і путіна.
Після чого Трамп доручив негайно організувати переговори з путіним і Зеленським.