ЗСУ приймають гнучку оборонну стратегію для ефективнішої боротьби з окупантами – AP

Час в таких умовах грає на користь. Поступившись невеликою територією, в підсумку захисники можуть отримати набагато більший результат.

Попри те, що після тривалої перерви ЗСУ вже почали отримувати критично важливі боєприпаси, що хоча б трохи зменшує артилерійську перевагу рф, окупаційні сили продовжують захоплювати позиції вздовж лінії фронту.

В AP вважають, що ситуація буде такою протягом усього літа, коли просуванню ворога сприятимуть суха земля та довші дні.

Зараз стратегія Сил оборони називається "гнутись, але не ламатись". Цим Київ хоче виграти час, необхідних для надходження на фронт необхідної кількості зброї та боєприпасів. Втрата деяких територій дозволила ЗСУ вести бойові дії з більш захищених позицій. Як наслідок, вони розгорнули гнучку оборонну стратегію "еластичної стрічки".

"Приймаючи болісні рішення про відхід на краще захищені позиції, українські війська можуть воювати більш ефективно і зберігати особовий склад", — цитує ЗМІ слова військових.

Експерти наголошують, що час в таких умовах грає на користь. Поступившись невеликою територією, в підсумку ЗСУ можуть отримати набагато більший результат. До того ж така стратегія є контрастом з дев'ятимісячною обороною Бахмута у Донецькій області. Там Сили оборони зазнали значних втрат.

"Перевага росії в артилерії була 7 до 1 на початку року, але зараз вона знизилася до 5 до 1", — коментує ситуацію на полі бою зараз перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, додаючи, що результат від надходження американської допомоги вже відчутний.

Аби подавити авіацію рф, українській потрібно щонайменше 130 винищувачів F-16. Та Гаврилюк впевнений, що ЗСУ з часом досягнуть переваги у власному повітряному просторі.