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ЗСУ використовують американські таємничі дрони-камікадзе Phoenix Ghost – Forbes

10 вересня 2024, 11:48
ЗСУ використовують американські таємничі дрони-камікадзе Phoenix Ghost – Forbes
Фото: Укрінформ
Під цією назвою працює кілька різних безпілотників, а не окремий БпЛА.

Безпілотники-камікадзе для штурму Phoenix Ghost, які США постачають в Україну, залишаються загадкою протягом довгого часу. 

Про це повідомляє бізнес видання Forbes.

Дрони ніколи не згадувався до того, поки в березні 2022 року адміністрація Байдена не оголосила про передачу Києву 121 такого дрона. 

Пізніше Білий дім пообіцяв ще 580 Phoenix Ghosts. 

Влітку 2023, коли США оголосили черговий пакет військової домоги - там  згадувались "безпілотні літальні системи Phoenix Ghost і Switchblade". 

Проте жодних офіційних подробиць про них ніколи не повідомлялося: ніяких підтверджень офіційними особами США і ніяких підтверджених зображень чи відео з фантомним дроном не було. 

Phoenix Ghost це техніка, яка постачається та використовується українськими силами на регулярній основі та має вражаючі нові можливості. І щось дуже схоже на Phoenix Ghost було використано для нападу на російську територію, пише видання. 

Фото дрона у вільному доступі нема, але деякі деталі розповів віце-президент компанії Aevex Aerospace Скіп Арні.

Під назвою Phoenix Ghost працює кілька різних безпілотників, а не окремий дрон. 

Навесні цього року на Summit Army Aviation Mission Summit 2024 Aevex представила боєприпас під назвою Атлас, який має старшого брата Домінатора, який раніше не виставлявся.

Атлас має вигляд кращої версії російського Ланцета, а Домінатор нагадує менший Шахед для ураження далеких цілей і обидва типи є елементами родини Привидів Фенікса, відправлених в Україну

Атлас має крила в 1 м завдовжки з розмахом 1,6 м. Загальна вага - 10 кг , включаючи 3,5 кг боєголовку, яка може бути осколковою або проти броньованою, а час польоту 1-2 години зі швидкістю 90 км/год із дальністю 120 км. Він має пропелер, який приводиться в дію від електродвигуна. 

Більший Домінатор має подвійну конструкцію стріли, довжину 1,5 м і розмах крил 5 м. Злітна вага становить 45 кг з корисним навантаженням 16 кг. Як і більшість дронів середнього розміру, Dominator має газовий двигун і пропелер. Він літає "5+ годин" зі швидкістю 90+ км/год із дальністю понад 640 км, що робить його більш стратегічною зброєю.

Атлас і Домінатор мають "візуальну навігацію, щоб автономно ідентифікувати та стежити за орієнтирами чи об’єктами в навколишньому середовищі, забезпечуючи точне позиціонування та пошук шляху без опори на GPS".

Безпілотники мають термінал наведення для виявлення, ідентифікації і наведення на цілі. Боєприпаси Aevex досягають автономного польоту за допомогою алгоритмів і злиття датчиків, що дозволяє їм орієнтуватися, приймати рішення та виконувати місії без прямого втручання".

Україна здійснила багато атак безпілотників великої дальності за допомогою різноманітних безпілотників. Деякі з них є відомими типами, але є кілька інших, які ще не ідентифіковані. 

"Було б цікаво дізнатися, яка частина величезного нещодавнього зростання втрат російської артилерії була спричинена цими боєприпасами. І ми не знаємо, скільки цілей більшої дальності вражає Домінатор, який має вдвічі більший радіус дії, ніж така бажана ракета ATACMS", - пише видання.

 
війна в УкраїніДрон-камікадзеPhoenix Ghost

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