НОВИНИЗбройні сили України здійснили артилерійські ураження по автомобільному мосту через дамбу, що розташована в Новій Каховці, чим вивели його з ладу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗСУ вивели з ладу міст через дамбу в Новій Каховці
Фото з вільного доступу
Про це повідомило Оперативне командування "Південь". "В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки із контрольним виключенням використання його за призначенням", - йдеться у повідомленні.
Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомляв раніше, що українські військові знищили четвертий міст через Дніпро на Херсонщині. За його даними, цілих мостових переправ, якими окупанти могли б перекидати техніку, в області не залишилося. В Міноборони Великобританії повідомляли, що навіть якщо росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони "залишаться ключовою вразливістю". Підкреслювалося, що наземне забезпечення кількох тисяч російських військових на західному березі Дніпра "майже напевно залежить лише від двох понтонних пунктів переправи".
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