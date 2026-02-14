Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЗСУ завдали потужних ударів по об'єктах рф на окупованих територіях

14 лютого 2026, 13:23
ЗСУ завдали потужних ударів по об'єктах рф на окупованих територіях
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські підрозділи уразили кілька ключових об’єктів противника в Криму, Запорізькій та Донецькій областях.

Сили оборони України продовжують успішні операції проти російських військ на тимчасово окупованих територіях. 12–13 лютого українські підрозділи уразили кілька ключових об’єктів противника в Криму, Запорізькій та Донецькій областях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Знищено десантний катер і радіолокаційну станцію

У Криму, поблизу Новоозерного, було уражено російський транспортно-десантний катер БК-16, призначений для перевезення морського десанту та проведення спецоперацій. Катер розроблений концерном «Калашников», може перевозити до 19 десантників і оснащений кулеметами та гранатометами. Його максимальна швидкість перевищує 70 км/год.

Того ж дня в районі Гвардійського ЗСУ уразили радіолокаційну станцію РСП-10, що використовувалася для контролю повітряного простору.

Уражено вузол зв’язку та склад боєприпасів

12 лютого в районі Приморська на тимчасово окупованій території Запорізької області українські військові влучили у важливий вузол зв’язку російських сил.

13 лютого в районі Новоекономічного на Донеччині було знищено склад боєприпасів окупантів. Деталі щодо втрат противника уточнюються.

Крім того, 12 лютого українські сили завдали ударів по ключових військових об’єктах на території росії. Серед цілей – арсенал у Котлубані Волгоградської області та ракетний завод у Мічурінську.

війнаЗСУудари по рфросія окупанти

