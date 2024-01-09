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ПОЛІТИКА

Зустріч Блінкена з Нетаньягу була "напруженою", розбіжності між США та Ізраїлем у поглядах на війну зростають – ЗМІ

09 січня 2024, 21:37
Зустріч Блінкена з Нетаньягу була
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Також Нетаньягу не зёявився разом ыз Блінкеном на спільній пресконференції.

Тривала зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у вівторок, 9 січня, була "напруженою".

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на місцеві видання.

Канцелярія прем'єр-міністра не оприлюднила підсумків зустрічі, як це зазвичай робиться, що, можливо, вказує на розбіжності. Видання зазначає, що розбіжності країн щодо продовження війни зростають, і "Вашингтон втрачає терпіння".

Також Нетаньягу не з'явився разом із Блінкеном на спільній пресконференції, під час якої представник США заявив, що Штати продовжують підтримувати Ізраїль.

За його словами, США "терміново працюють над тим, щоб прокласти шлях до тривалого миру і безпеки".

Водночас Блінкен підкреслив, що жертви серед мешканців Гази, особливо серед дітей, "занадто великі".

"Ізраїльським лідерам доведеться самим приймати важкі рішення", — додав він, маючи на увазі шлях до миру в регіоні.

Нещодавно прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що війна проти Хамас не повинна припинятися, доки не буде досягнуто трьох цілей.

БлінкенХамас: ІзраїльНетаньяху

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