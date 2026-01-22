Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Швейцарії завершилася

Вона тривала близько години.

У Швейцарії, в Давосі, відбулася зустріч українського президент Володимира Зеленського із американським колегою Дональдом Трампом.

Про це у коментарі журналістам повідомив прессекретар Сергій Никифоров.

Вона тривала близько години. Радник президента Дмитро Литвин у коментарі пресі повідомив, що зустріч була хорошою.

Дональд Трамп після зустрічі з Зеленським також сказав репортерам, що вона минула "дуже добре" і сказав, що процес триває і війна мусить закінчитися, передає The Guardian. Він додав, що його команда незабаром зустрінеться з путіним у москві. "Усі хочуть, щоб це закінчилося", – сказав він.

Зеленський прибув до Швейцарії сьогодні вранці, 22 січня. Зустріч із ним в межах Всесвітнього економічного форуму Трамп анонсував учора.

Очікується, що глави держав обговорять документ про повоєнне відновлення України, робота над яким між українською і американською переговорними групами тривала декілька місяців.