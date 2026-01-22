Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Швейцарії завершилася

22 січня 2026, 15:33
Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Швейцарії завершилася
Вона тривала близько години.
У Швейцарії, в Давосі, відбулася зустріч українського президент Володимира Зеленського із американським колегою Дональдом Трампом.
 
Про це у коментарі журналістам повідомив прессекретар Сергій Никифоров. 
 
Вона тривала близько години. Радник президента Дмитро Литвин у коментарі пресі повідомив, що зустріч була хорошою. 
 
Дональд Трамп після зустрічі з Зеленським також  сказав репортерам, що вона минула "дуже добре" і сказав, що процес триває і війна мусить закінчитися, передає The Guardian. 
 
Він додав, що його команда незабаром зустрінеться з путіним у москві. 
 
"Усі хочуть, щоб це закінчилося", – сказав він.
 
Зеленський прибув до Швейцарії сьогодні вранці, 22 січня. Зустріч із ним в межах Всесвітнього економічного форуму Трамп анонсував учора. 
 
Очікується, що глави держав обговорять документ про повоєнне відновлення України, робота над яким між українською і американською переговорними групами тривала декілька місяців. 
 
Дональд Трампвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється