Зустріч Макрона та Сі Цзіньпіна може позитивно вплинути на встановлення миру в Україні, – Bloomberg

У Парижі не очікують того, що керівництво КНР повністю змінить бік конфлікту.

Зустріч французького президента Еммануеля Макрона та лідера Китаю Сі Цзіньпіна може стати початком шляху для подальшої спільної роботи щодо досягнення миру в Україні.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

"Париж і Пекін погодилися підтримати будь-які зусилля з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права у спільній заяві, яка не виправдала сподівань президента Франції Еммануеля Макрона щодо його триденного візиту до Китаю", - пише видання.

Джерело Bloomberg - високопоставлений французький чиновник стверджує, що в Парижі не очікують того, що керівництво КНР повністю змінить бік конфлікту. Однак Макрон сподівався переконати свого китайського колегу використати свій вплив на президента-диктатора росії володимира путіна, щоб допомогти припинити війну.

Тим часом Сі Цзіньпіна утримався від згадок росії чи путіна у публічних висловлюваннях. Зобов’язання Китаю не вийшли за межі їхньої пропозиції з 12 пунктів щодо припинення конфлікту, пишуть автори матеріалу. Втім, що у Франції також вважають добрим сигналом на шляху до початку мирних переговорів.

"Майже п’ять годин, які Макрон і Сі провели разом, справді проклали шлях для подальшої спільної роботи над досягненням миру, вважає високопосадовець Франції", - пише Bloomberg.