Матеріали:
Теми:

Зустріч Макрона та Сі Цзіньпіна може позитивно вплинути на встановлення миру в Україні, – Bloomberg

08 квітня 2023, 11:55
Зустріч Макрона та Сі Цзіньпіна може позитивно вплинути на встановлення миру в Україні, – Bloomberg
Джерело:regnum
У Парижі не очікують того, що керівництво КНР повністю змінить бік конфлікту.

Зустріч французького президента Еммануеля Макрона та лідера Китаю Сі Цзіньпіна може стати початком шляху для подальшої спільної роботи щодо досягнення миру в Україні.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

"Париж і Пекін погодилися підтримати будь-які зусилля з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права у спільній заяві, яка не виправдала сподівань президента Франції Еммануеля Макрона щодо його триденного візиту до Китаю", - пише видання.

Джерело Bloomberg - високопоставлений французький чиновник стверджує, що в Парижі не очікують того, що керівництво КНР повністю змінить бік конфлікту. Однак Макрон сподівався переконати свого китайського колегу використати свій вплив на президента-диктатора росії володимира путіна, щоб допомогти припинити війну.

Тим часом Сі Цзіньпіна утримався від згадок росії чи путіна у публічних висловлюваннях. Зобов’язання Китаю не вийшли за межі їхньої пропозиції з 12 пунктів щодо припинення конфлікту, пишуть автори матеріалу. Втім, що у Франції також вважають добрим сигналом на шляху до початку мирних переговорів.

"Майже п’ять годин, які Макрон і Сі провели разом, справді проклали шлях для подальшої спільної роботи над досягненням миру, вважає високопосадовець Франції", - пише Bloomberg.

Сі ЦзіньпінмирзустрічМакронвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Аксесуари для сну та роботизовані черевики. Шість технологій майбутнього, які незабаром покращуватимуть наше здоров'я – Wall Street Journal
Технології
Аксесуари для сну та роботизовані черевики. Шість технологій майбутнього, які незабаром покращуватимуть наше здоров'я – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 16:07
росія перемагає в Грузії. Америка повинна бути жорсткішою щодо Тбілісі – Френсіс Фукуяма та Ніно Евґенідзе
Політика
росія перемагає в Грузії. Америка повинна бути жорсткішою щодо Тбілісі – Френсіс Фукуяма та Ніно Евґенідзе
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 12:43
Україна допомогла меншинам росії знайти свій голос. І аудиторію
Політика
Україна допомогла меншинам росії знайти свій голос. І аудиторію
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 09:46
Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post
Політика
Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 17:12
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 13:16
російські пропагандони запасаються попкорном. Посіпаки путіна жорстко висміяли свого улюбленця Трампа – Джулія Девіс
Cуспільство
російські пропагандони запасаються попкорном. Посіпаки путіна жорстко висміяли свого улюбленця Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 10:02
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Політика
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 16:17
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Cуспільство
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 12:46
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється