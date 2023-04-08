Зустріч Макрона та Сі Цзіньпіна може позитивно вплинути на встановлення миру в Україні, – Bloomberg
Зустріч французького президента Еммануеля Макрона та лідера Китаю Сі Цзіньпіна може стати початком шляху для подальшої спільної роботи щодо досягнення миру в Україні.
Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.
"Париж і Пекін погодилися підтримати будь-які зусилля з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права у спільній заяві, яка не виправдала сподівань президента Франції Еммануеля Макрона щодо його триденного візиту до Китаю", - пише видання.
Джерело Bloomberg - високопоставлений французький чиновник стверджує, що в Парижі не очікують того, що керівництво КНР повністю змінить бік конфлікту. Однак Макрон сподівався переконати свого китайського колегу використати свій вплив на президента-диктатора росії володимира путіна, щоб допомогти припинити війну.
Тим часом Сі Цзіньпіна утримався від згадок росії чи путіна у публічних висловлюваннях. Зобов’язання Китаю не вийшли за межі їхньої пропозиції з 12 пунктів щодо припинення конфлікту, пишуть автори матеріалу. Втім, що у Франції також вважають добрим сигналом на шляху до початку мирних переговорів.
"Майже п’ять годин, які Макрон і Сі провели разом, справді проклали шлях для подальшої спільної роботи над досягненням миру, вважає високопосадовець Франції", - пише Bloomberg.