ПОЛІТИКА

Зустріч Трампа з путіним і Зеленським можлива лише за умови зближення позицій — Рубіо

07 серпня 2025, 09:27
Зустріч Трампа з путіним і Зеленським можлива лише за умови зближення позицій — Рубіо
Марко Рубіо. Фото: trend.az
За словами Рубіо, США вперше отримали чіткі сигнали, "що росія могла б попросити, щоб покласти край війні".

Президент США Дональд Трамп зможе провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором путіним за умови що позиції Києва, москви та європейських партнерів вдасться зблизити.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю телеканалу Fox Business.

За словами Рубіо, США вперше отримали чіткі сигнали, "що росія могла б попросити, щоб покласти край війні". При цьому він не розкрив умов кремля. 

"Ми маємо краще розуміння умов, на яких росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці, і на що будуть готові українці. Нам потрібно зрозуміти, як ці позиції наблизити одна до одної. Якщо нам вдасться звести їх досить близько те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє – путін і Зеленський", - заявив Рубіо.

Як зазначив держсекретар, ключовими можуть стати територіальні питання. На певному етапі перемовин повинне статися припинення вогню.

За даними американських ЗМІ, Трамп планує провести особисту зустріч із путіним уже наступного тижня, а потім ініціювати тристоронні переговори за участю президента України Володимира Зеленського.

Він доручив своїй команді якомога швидше організувати особисті зустрічі з російським диктатором владіміром путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Владімір ПутінДональд ТрамппереговориВолодимир ЗеленськийМарко Рубіо

