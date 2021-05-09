На Шрі-Ланці вперше за 80 років народилися слоненята-близнюки

Нещодавно у притулку для слонів Піннвала, що на Шрі-Ланці, уперше за 80 років народилася пара слоненят-близнюків.

І новонароджені, і мати почуваються добре. Немовлята відносно маленькі, але здорові

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Elephants Lovers Travels.

25-річна слониха Сурангі народила хлопчиків-близнюків.



Фото: Elephant Lovers Travels, Facebook

"І новонароджені, і мати почуваються добре. Немовлята відносно маленькі, але здорові", — розповіла керівник притулку Ренука Бандаранаіке.



Фото: Elephant Lovers Travels, Facebook

Народження слоненят-близнюків ­– неймовірна рідкість. На всій Шрі -Ланці, де загалом проживає 7500 слонів, не бачили народження близнюків майже століття.

Притулок Піннвала був створений у 1975 році для догляду за популяцією слонів у країні, коли вони потребували порятунку.

До народження цих слоненят там жила 81 тварина.