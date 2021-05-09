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05 09 2021 15:21

На Шрі-Ланці вперше за 80 років народилися слоненята-близнюки

І новонароджені, і мати почуваються добре. Немовлята відносно маленькі, але здорові
Нещодавно у притулку для слонів Піннвала, що на Шрі-Ланці, уперше за 80 років народилася пара слоненят-близнюків.
На Шрі-Ланці вперше за 80 років народилися слоненята-близнюки Фото: Elephant Lovers Travels, Facebook
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Elephants Lovers Travels.
 
25-річна слониха Сурангі народила хлопчиків-близнюків.
 

Фото: Elephant Lovers Travels, Facebook
 
 
"І новонароджені, і мати почуваються добре. Немовлята відносно маленькі, але здорові", — розповіла керівник притулку Ренука Бандаранаіке.
 

Фото: Elephant Lovers Travels, Facebook
 
Народження слоненят-близнюків ­– неймовірна рідкість. На всій Шрі -Ланці, де загалом проживає 7500 слонів, не бачили народження близнюків майже століття.
 
Притулок Піннвала був створений у 1975 році для догляду за популяцією слонів у країні, коли вони потребували порятунку.
 
До народження цих слоненят там жила 81 тварина.
 
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