CУСПІЛЬСТВО ФОТОНещодавно у притулку для слонів Піннвала, що на Шрі-Ланці, уперше за 80 років народилася пара слоненят-близнюків.
Фото: Elephant Lovers Travels, FacebookПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
05 09 2021 15:21
На Шрі-Ланці вперше за 80 років народилися слоненята-близнюки
І новонароджені, і мати почуваються добре. Немовлята відносно маленькі, але здорові
Фото: Elephant Lovers Travels, Facebook
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Elephants Lovers Travels.
25-річна слониха Сурангі народила хлопчиків-близнюків.
Фото: Elephant Lovers Travels, Facebook
"І новонароджені, і мати почуваються добре. Немовлята відносно маленькі, але здорові", — розповіла керівник притулку Ренука Бандаранаіке.
Фото: Elephant Lovers Travels, Facebook
Народження слоненят-близнюків – неймовірна рідкість. На всій Шрі -Ланці, де загалом проживає 7500 слонів, не бачили народження близнюків майже століття.
Притулок Піннвала був створений у 1975 році для догляду за популяцією слонів у країні, коли вони потребували порятунку.
До народження цих слоненят там жила 81 тварина.
Читайте також: На Шрі-Ланці за 2019 рік померла рекордна кількість слонів
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- У Хмельницькому молодята замовили замість букетів корм для собак із притулку
- На Корсиці бродячі корови виганяють відпочивальників з пляжів
- У Сибіру знайшли добре збережене тіло печерного левеняти віком 28 тисяч років
- В горах на півдні Грузії внаслідок грози загинули понад півтисячі овець
- Собаки здатні розпізнавати брехню - дослідники
- На Шрі-Ланці випадково знайшли у дворі сапфір на 2,5 мільйона карат
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар