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06 12 2020 15:53

Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном

Реалізація проєкту зайняла два роки через складні умови рельєфу, що уповільнювало роботи з будівництва стіни
Туреччина закінчила будівництво 81-кілометрової стіни вздовж свого східного кордону з Іраном.
Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном Фото: alicdn.com

Як повідомляє "Укрінформ", про закінчення будівництва повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу на своїй сторінці у Tвітері.

"Завершено проєкт з будівництва 81-кілометрової захисної стіни на кордоні Агри-Іран", - повідомив міністр.

Фото: Twitter Süleyman Soylu 

За його словами, реалізація проєкту зайняла два роки через складні умови рельєфу, що уповільнювало роботи з будівництва стіни.

Фото: Twitter Süleyman Soylu 

Загальна протяжність турецько-іранського кордону, через який часто намагаються пройти контрабандисти, нелегальні іммігранти та терористи РПК, - 534 км. Очікується, що зведення стіни та посилення охорони кордону покращить безпекову ситуацію на ньому.

Фото: Twitter Süleyman Soylu 

Два роки тому Туреччина звела 764 км бетонної стіни вздовж кордону із Сирією.

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