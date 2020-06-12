Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном

Туреччина закінчила будівництво 81-кілометрової стіни вздовж свого східного кордону з Іраном.

Реалізація проєкту зайняла два роки через складні умови рельєфу, що уповільнювало роботи з будівництва стіни

Як повідомляє "Укрінформ", про закінчення будівництва повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу на своїй сторінці у Tвітері.

"Завершено проєкт з будівництва 81-кілометрової захисної стіни на кордоні Агри-Іран", - повідомив міністр.

Фото: Twitter Süleyman Soylu

За його словами, реалізація проєкту зайняла два роки через складні умови рельєфу, що уповільнювало роботи з будівництва стіни.

Фото: Twitter Süleyman Soylu

Загальна протяжність турецько-іранського кордону, через який часто намагаються пройти контрабандисти, нелегальні іммігранти та терористи РПК, - 534 км. Очікується, що зведення стіни та посилення охорони кордону покращить безпекову ситуацію на ньому.

Фото: Twitter Süleyman Soylu

Два роки тому Туреччина звела 764 км бетонної стіни вздовж кордону із Сирією.

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