Мінера мосту Метро затримали

"15:20 чоловіка, який повідомив, що має вибухівку та погрожує підірвати міст Метро затримали"

Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у центрі Києва. Міст залишився цілим.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає "Громадське".

"15:20 чоловіка, який повідомив, що має вибухівку та погрожує підірвати міст Метро затримали", — йдеться у повідомленні.

Інформації про особу чоловіка поки немає, також правоохоронці не кажуть, чи справді в його пакеті була вибухівка, як стверджував він сам.

Нагадаємо, що Червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця" через мінування мосту Метро.