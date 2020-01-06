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Мінера мосту Метро затримали

"15:20 чоловіка, який повідомив, що має вибухівку та погрожує підірвати міст Метро затримали"
Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у центрі Києва. Міст залишився цілим.
Мінера мосту Метро затримали Патрульна поліція Києва

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає "Громадське".

"15:20 чоловіка, який повідомив, що має вибухівку та погрожує підірвати міст Метро затримали", — йдеться у повідомленні.

Інформації про особу чоловіка поки немає, також правоохоронці не кажуть, чи справді в його пакеті була вибухівка, як стверджував він сам.

Нагадаємо, що Червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця" через мінування мосту Метро.

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01 06 2020 16:20
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