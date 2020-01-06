CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОПравоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у центрі Києва. Міст залишився цілим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінера мосту Метро затримали
"15:20 чоловіка, який повідомив, що має вибухівку та погрожує підірвати міст Метро затримали"
Патрульна поліція Києва
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає "Громадське".
"15:20 чоловіка, який повідомив, що має вибухівку та погрожує підірвати міст Метро затримали", — йдеться у повідомленні.
Інформації про особу чоловіка поки немає, також правоохоронці не кажуть, чи справді в його пакеті була вибухівка, як стверджував він сам.
Нагадаємо, що Червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця" через мінування мосту Метро.
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