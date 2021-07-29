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Rocket Lab запустила супутник Космічних сил США

Сам супутник використовуватимуть для розвідки й спостереження за цілями
Американська компанія Rocket Lab запустила у четвер, 29 липня, на орбіту ракету-носія Electron із супутником Monolith від Космічних сил США.
Rocket Lab запустила супутник Космічних сил США Фото: space.com
Про це повідомляє Space.
 
 
18-метрова ракета була запущена о 9-й годині ранку за Києвом із космодрому на новозеландському півострові Магія.
 
Сам супутник використовуватимуть для розвідки й спостереження за цілями.
 
Зазначається, що ракета Electron вже здійснила 21 запуск, серед яких 4 в цьому році. Однак останній запуск 15 травня був невдалим через проблеми з двигуном під час другої фази запуску. Тоді було втрачено два супутники компанії BlackSky Global. У компанії заявили, що змогли виправити проблему, щоб вона не повторювалася у майбутньому.
 
Як повідомлялося, у четвер, 29 липня, Китай успішно запустив супутник "Тяньхуей I-04" з космодрому Цзюцюань на північному заході країни.
 
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29 07 2021 14:08
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