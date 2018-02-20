12 підозрюваних у злочинах на Майдані все ще працюють у правоохоронних органах - Горбатюк

Один з підозрюваних займає високу посаду у Національній гвардії і ще двоє – у Національній поліції

У правоохоронних органах працюють 12 осіб, підозрюваних у причетності до злочинів, скоєних під час подій на Майдані 2014 року.

"Загалом ця цифра становить близько 12 чоловік, які продовжують працювати. Це і низові ланки, в тому числі підрозділ, у який був реорганізований колишній "Беркут", - заявив на брифінгу начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

До слова, Сергій Горбатюк зазнчив, що Генпрокуратура встановила підрозділ міліції, співробітники якого могли бути причетними до перших Героїв Небесної сотні — Сергія Нігояна та Михайла Жизневського.

Нагадаємо, у грудні 2017-го голова департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що в розшуку у справах Євромайдану, які веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, перебуває 91 особа, розслідується понад 100 кримінальних проваджень.

Також у грудні генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що слідства по основним справам Майдану, виконавцям і організаторам завершені на 80%.