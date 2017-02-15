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28 росіян засуджено за військові злочини на Донбасі, - Луценко

У причетності до військових злочинів також підозрюються 20 високопоставлених чиновників РФ
За звинуваченням у військових злочинах засуджені 28 громадян Росії.
28 росіян засуджено за військові злочини на Донбасі, - Луценко Фото:express-kamchatka.com

"В Україні нашими національними судами притягнуто до відповідальності вже 41 людина, з них - 28 громадян Російської Федерації, 13 громадян учасників терористичних організацій "ДНР", "ЛНР". Найбільш високопоставлені підозрювані у військових злочинах – це 20 російських високопоставлених чиновників", - заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на прес-конференції, повідомляє "112.ua".

Він нагадав, що серед підозрюваних - радник президента Росії Сергій Глазьєв, представник президента РФ в, так званому "Кримському федеральному окрузі" Олег Белавенцев, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, його заступники – Дмитро Булгаков, Микола Панков, начальник Генерального штабу, перший заступник міністра оборони Валерій Герасимов, а крім того, ще 12 офіцерів Збройних сил Росії.

Нагадаємо, у Росії порушили кримінальну справу проти чотирьох воєначальників української армії.

Раніше слідчий комітет РФ завів справи на керівників українського війська Степана Полторака та Віктора Муженка.

 

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15 02 2017 15:51
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