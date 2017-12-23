CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Єрусалимі 42-річна жінка 20 грудня народила свою 20-ту дитину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
42-річна мешканка Ізраїлю природнім шляхом народила 20-ту дитину
Жінка близько 14 років свого життя провела вагітною
Фото: timesofisrael.com
Про це розповіла акушерка Алізе Альтмарк, яка готувала жінку до чергових пологів, повідомляє Times of Israel. До цього в неї було 18 успішних пологів – одного разу народилися двійнята. Жінка близько 14 років свого життя провела вагітною.
Ім'я матері, яка є ультра-ортодоксальної єврейкою, не називається. Її двадцята дитина – хлопчик – народився природним шляхом і без будь-яких ускладнень.
Повідомляється також, що дехто зі старших дітей вже має власні родини, і жінка є також і бабусею.
Нагадаємо, 26-річна мешканка штату Теннессі (США) народилася дівчинку завдяки підсадженню донорського ембріона, який до того був заморожений 24 роки.
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23 12 2017 23:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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