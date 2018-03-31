ПОЛІТИКА НОВИНИСлужба безпеки України закрила в’їзд в Україну 60 громадянам РФ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
60 висланим зі Сполучених Штатів росіянам заборонено в'їжджати в Україну, – СБУ
Заборона стосується 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб з Організації Об'єднаних Націй
Фото: unian.ua
Як повідомили у прес-службі СБУ, росіян "видворено з Сполучених Штатів Америки, за причетність до діяльності спецслужб країни агресора".
"Їхня діяльність визнана не сумісною зі статусом дипломата. Заборона на п'ять років стосується 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб з Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, яких було вислано з США 26 березня", – зазначили у Службі безпеки.
Нагадаємо, 27 березня СБУ закрила в'їзд 23 громадянам Росії, яких вислали з Великобританії у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки.
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