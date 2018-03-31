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60 висланим зі Сполучених Штатів росіянам заборонено в'їжджати в Україну, – СБУ

Заборона стосується 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб з Організації Об'єднаних Націй
Служба безпеки України закрила в’їзд в Україну 60 громадянам РФ.
60 висланим зі Сполучених Штатів росіянам заборонено в Фото: unian.ua

Як повідомили у прес-службі СБУ, росіян "видворено з Сполучених Штатів Америки, за причетність до діяльності спецслужб країни агресора".

"Їхня діяльність визнана не сумісною зі статусом дипломата. Заборона на п'ять років стосується 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб з Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, яких було вислано з США 26 березня", – зазначили у Службі безпеки.

Нагадаємо, 27 березня СБУ закрила в'їзд 23 громадянам Росії, яких вислали з Великобританії у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки.

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31 03 2018 22:00
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