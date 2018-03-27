СБУ заборонила в'їзд в Україну 23 видвореним з Великобританії росіянам

"Російські розвідники під прикриттям дипломатів дедалі частіше вдаються до цинічних провокацій"

Служба безпеки України заборонила в'їзд у країну 23 громадянам Росії, яких видворили з Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки.

"Глава СБУ Василь Грицак заявив, що їхня діяльність є зухвалим знущанням над однією з основних функцій дипломатичного представництва, які визначені Віденською конвенцією про дипломатичні відносини 1961 року - заохочення дружніх взаємин між державами", - повідомляється на сайті СБУ.

Акцентуючи увагу на досвіді України у протидії гібридній агресії РФ, Грицак підкреслив, що російські розвідники під прикриттям дипломатів "дедалі частіше вдаються до цинічних провокацій, спрямованих на підрив основ міжнародної стабільності і безпеки".

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.