У Британії розслідують можливе отруєння офіцера ГРУ, засудженого за держзраду, - ЗМІ
Про це повідомляє "Російська служба BBC".
Як повідомляє видання, напередодні стало відомо, що з одного з торгових центрів міста доставили двох, чоловіка 66 років і жінку 33 років, з ознаками отруєння невідомою речовиною. Після цього міська влада оголосила про надзвичайну ситуацію, будівля торгового центру і кілька міських районів були повністю перекриті і оточені, фахівці проводили дезінфекцію. Приймальне відділення лікарні, в яку госпіталізували потерпілих, також було закрите. Влада не назвала речовину, через яку були перекриті міські райони.
Свідок події розповіла журналістам BBC, що бачила постраждалих на лавці біля входу в торговий центр приблизноо 16 годині. "Чоловік безладно рухав руками, в очах порожнеча. Дівчина уткнулася в нього обличчям, ніби заснула, очевидно втратила свідомість. Чесно кажучи, вони були явно не в собі," - заявила вона.
Пізніше сусід Сергія Скрипаля розповів, що близько 17:00 того ж дня в будинок колишнього російського розвідника прибула поліція і з тих пір його не покидала.
За даними BBC, на даний момент поліція розслідує подію.
Нагадуємо, що Сергій Скрипаль - в минулому офіцер ГРУ, був заарештований ФСБ в 2004 році за підозрою в співробітництві з британською розвідкою. Слідство встановило, що вербування Скрипаля сталася ще в 1995 році. Він повністю визнав свою провину і в 2006 році був засуджений на 13 років ув'язнення за державну зраду, проте в 2010 році був помилуваний і разом з Ігорем Сутягіним, Олександром Запорізьким і Геннадієм Василенко був обміняний на групу російських розвідників, яких викрили в США.
Нагадаємо, раніше Естонія та РФ обмінялися засудженими за шпигунство громадянами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі