У Британії розслідують можливе отруєння офіцера ГРУ, засудженого за держзраду, - ЗМІ

Сергій Скрипаль, раніше засуджений за державну зраду офіцер ГРУ Росії, можливо, був отруєний в Солсбері, Британія.

Про це повідомляє "Російська служба BBC".

Як повідомляє видання, напередодні стало відомо, що з одного з торгових центрів міста доставили двох, чоловіка 66 років і жінку 33 років, з ознаками отруєння невідомою речовиною. Після цього міська влада оголосила про надзвичайну ситуацію, будівля торгового центру і кілька міських районів були повністю перекриті і оточені, фахівці проводили дезінфекцію. Приймальне відділення лікарні, в яку госпіталізували потерпілих, також було закрите. Влада не назвала речовину, через яку були перекриті міські райони.

Свідок події розповіла журналістам BBC, що бачила постраждалих на лавці біля входу в торговий центр приблизноо 16 годині. "Чоловік безладно рухав руками, в очах порожнеча. Дівчина уткнулася в нього обличчям, ніби заснула, очевидно втратила свідомість. Чесно кажучи, вони були явно не в собі," - заявила вона.

Пізніше сусід Сергія Скрипаля розповів, що близько 17:00 того ж дня в будинок колишнього російського розвідника прибула поліція і з тих пір його не покидала.

За даними BBC, на даний момент поліція розслідує подію.

Нагадуємо, що Сергій Скрипаль - в минулому офіцер ГРУ, був заарештований ФСБ в 2004 році за підозрою в співробітництві з британською розвідкою. Слідство встановило, що вербування Скрипаля сталася ще в 1995 році. Він повністю визнав свою провину і в 2006 році був засуджений на 13 років ув'язнення за державну зраду, проте в 2010 році був помилуваний і разом з Ігорем Сутягіним, Олександром Запорізьким і Геннадієм Василенко був обміняний на групу російських розвідників, яких викрили в США.

Нагадаємо, раніше Естонія та РФ обмінялися засудженими за шпигунство громадянами.