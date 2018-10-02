Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Естонія та РФ обмінялися засудженими за шпигунство громадянами

Засудженого в Росії естонського підприємця Райво Сусі обміняли на росіянина Артема Зінченка
Естонія та Росія в суботу, 10 лютого, обмінялися засудженими за шпигунство громадянами.
Естонія та РФ обмінялися засудженими за шпигунство громадянами Фото: delfi.lv

Про це повідомив департамент поліції безпеки Естонії, пише DW.

Засудженого в Росії естонського підприємця Райво Сусі обміняли на росіянина Артема Зінченка.

За інформацією поліції безпеки Естонії, обмін відбувся в прикордонному пункті Койдула.

Громадянина Росії Артема Зінченка суд у травні 2017 року визнав винним у шпигунстві та засудив до п'яти років позбавлення волі. Райво Сусі російська Федеральна служба безпеки затримала в лютому 2016 року в аеропорту "Шереметьєво", коли той прямував з Таджикистану до Таллінна. В Росії його засудили у грудні 2017 року до 12 років ув'язнення.

Для здійснення обміну обидва засуджені написали прохання про помилування, яке задовольнили президенти Естонії та Росії відповідно.

Як зазначив генеральний директор департаменту поліції безпеки Естонії Арнольд Сінісалу, "сторони уклали угоду, яка задовольнила їх".

У поліції безпеки стверджують, що Артем Зінченко пройшов спеціальну підготовку в російській військовій розвідці.

Нагадаємо, у Латвії затримали громадянина, який підозрюється в тому, що за завданням ФСБ РФ збирав відомості про військові об'єкти і про ситуацію в латвійсько-російській прикордонній зоні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 02 2018 23:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Референдум 2.0. Навіщо Путіну ставати президентом в Севастополі?

Референдум 2.0. Навіщо Путіну ставати президентом в Севастополі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.