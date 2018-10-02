Естонія та РФ обмінялися засудженими за шпигунство громадянами
Про це повідомив департамент поліції безпеки Естонії, пише DW.
Засудженого в Росії естонського підприємця Райво Сусі обміняли на росіянина Артема Зінченка.
За інформацією поліції безпеки Естонії, обмін відбувся в прикордонному пункті Койдула.
Громадянина Росії Артема Зінченка суд у травні 2017 року визнав винним у шпигунстві та засудив до п'яти років позбавлення волі. Райво Сусі російська Федеральна служба безпеки затримала в лютому 2016 року в аеропорту "Шереметьєво", коли той прямував з Таджикистану до Таллінна. В Росії його засудили у грудні 2017 року до 12 років ув'язнення.
Для здійснення обміну обидва засуджені написали прохання про помилування, яке задовольнили президенти Естонії та Росії відповідно.
Як зазначив генеральний директор департаменту поліції безпеки Естонії Арнольд Сінісалу, "сторони уклали угоду, яка задовольнила їх".
У поліції безпеки стверджують, що Артем Зінченко пройшов спеціальну підготовку в російській військовій розвідці.
Нагадаємо, у Латвії затримали громадянина, який підозрюється в тому, що за завданням ФСБ РФ збирав відомості про військові об'єкти і про ситуацію в латвійсько-російській прикордонній зоні.
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