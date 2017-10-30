Американський актор Кевін Спейсі визнав, що він гей
Він також вибачився перед своїм колегою, актором Ентоні Реппом через інцидент, який за словами Реппа, стався 1986 року. Тоді Реппу було 14 років і він лише починав свою кар'єру.
58-річний Кевін Спейсі, який виграв "Оскар" за фільми "Звичайні підозрювані" та "Краса по-американськи", зробив свої заяви у неділю у Twitter.
30 жовтня 2017 р.
Ентоні Репп заявив, що, коли йому було 14 років, Спейсі запросив його на вечірку, де намагався звабити, і виглядав при цьому п'яним.
Спейсі, якому тоді було 26 років, відповів: "Я чесно не пам'ятаю цієї зустрічі, вона мала б відбутися понад 30 років тому".
"Але якщо я справді так поводився, як він каже, я маю перед ним щиро вибачитися за таке глибоко неприйнятне п'яне поводження", - написав актор.
Репп заявив, що поділився цією історією після скандалу з кінопродюсером Гарві Вайнштейном.
В інтерв'ю BuzzFeed Репп розповів, що на вечірці, яку організував Спейсі, той його підняв, приніс на ліжко і ліг на нього, коли інші гості пішли. Репп каже, що вирішив, що Спейсі був п'яний, відштовхнув його і пішов.
Історія Реппа "спонукала мене відкрито подивитися на інші речі в своєму житті", - написав Спейсі.
"У своєму житті я любив чоловіків і мав з ними романтичні зустрічі, і тепер я вирішив жити життям гея", - зазначив він.
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