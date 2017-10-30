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Американський актор Кевін Спейсі визнав, що він гей

Зокрема він вибачився за домагання неповнолітнього колеги в минулому
Після багатьох років чуток, американський оскароносний актор Кевін Спейсі визнав, що мав стосунки і з жінками, і з чоловіками, але зрештою обрав для себе шлях гея.
Американський актор Кевін Спейсі визнав, що він гей Скріншот з серіалу "Картковий будинок"

Він також вибачився перед своїм колегою, актором Ентоні Реппом через інцидент, який за словами Реппа, стався 1986 року. Тоді Реппу було 14 років і він лише починав свою кар'єру.

58-річний Кевін Спейсі, який виграв "Оскар" за фільми "Звичайні підозрювані" та "Краса по-американськи", зробив свої заяви у неділю у Twitter.

 

 

 

Ентоні Репп заявив, що, коли йому було 14 років, Спейсі запросив його на вечірку, де намагався звабити, і виглядав при цьому п'яним.

Спейсі, якому тоді було 26 років, відповів: "Я чесно не пам'ятаю цієї зустрічі, вона мала б відбутися понад 30 років тому".

"Але якщо я справді так поводився, як він каже, я маю перед ним щиро вибачитися за таке глибоко неприйнятне п'яне поводження", - написав актор.

Репп заявив, що поділився цією історією після скандалу з кінопродюсером Гарві Вайнштейном.

В інтерв'ю BuzzFeed Репп розповів, що на вечірці, яку організував Спейсі, той його підняв, приніс на ліжко і ліг на нього, коли інші гості пішли. Репп каже, що вирішив, що Спейсі був п'яний, відштовхнув його і пішов.

Історія Реппа "спонукала мене відкрито подивитися на інші речі в своєму житті", - написав Спейсі.

"У своєму житті я любив чоловіків і мав з ними романтичні зустрічі, і тепер я вирішив жити життям гея", - зазначив він.

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30 10 2017 09:14
ТЕГИ: США, ЛГБТ, актор
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