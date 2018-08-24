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Американський сенатор Маккейн вирішив припинити лікування від раку

За п'ять днів до 82-річчя сенатора його родина заявила про припинення лікування
Американський сенатор Джон Маккейн вирішив відмовитися від подальшого лікування пухлини мозку, яку діагностували в нього у 2017 році.
Американський сенатор Маккейн вирішив припинити лікування від раку Фото: apnews.com

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву родини сенатора, в якій йдеться, що Маккейн вже прожив довше, ніж багато хто очікував. Заява опублікована за п'ять днів до 82-річчя сенатора.

"Однак розвиток хвороби і невблаганний вплив віку виносять свій вердикт. Зі своєю звичайною присутністю духу він вирішив припинити лікування", – заявили члени сім'ї сенатора.

Вони подякували друзям і помічникам Маккейна, а також "тисячам людей, які згадують його у своїх молитвах".

Нагадаємо, в липні 2017 року у Джона Маккейна діагностували гліобластому. Попри захворювання він продовжив роботу в американському Сенаті.

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24 08 2018 19:57
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