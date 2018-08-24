ПОЛІТИКА НОВИНИАмериканський сенатор Джон Маккейн вирішив відмовитися від подальшого лікування пухлини мозку, яку діагностували в нього у 2017 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Американський сенатор Маккейн вирішив припинити лікування від раку
За п'ять днів до 82-річчя сенатора його родина заявила про припинення лікування
Фото: apnews.com
Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву родини сенатора, в якій йдеться, що Маккейн вже прожив довше, ніж багато хто очікував. Заява опублікована за п'ять днів до 82-річчя сенатора.
"Однак розвиток хвороби і невблаганний вплив віку виносять свій вердикт. Зі своєю звичайною присутністю духу він вирішив припинити лікування", – заявили члени сім'ї сенатора.
Вони подякували друзям і помічникам Маккейна, а також "тисячам людей, які згадують його у своїх молитвах".
Нагадаємо, в липні 2017 року у Джона Маккейна діагностували гліобластому. Попри захворювання він продовжив роботу в американському Сенаті.
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